Com medo de ser preso, homem não chama Samu e morre a facada em BH

Um homem de 42 anos morreu depois de ser atingido por um golpe de faca no peito no Bairro Vila Independência, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), nessa quarta-feira (9/7). A suspeita é a companheira dele, de 39 anos, que afirmou que o homem atingiu a si mesmo e pediu que ela não chamasse o Samu por medo de ser preso.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia de homicídio e seguiram à Rua Mariza Afonso. O homem foi encontrado deitado de barriga para baixo em um dos cômodos da casa, sem sinais vitais.

No local, populares disseram que uma mulher, conhecida como “Bahianinha”, havia esfaqueado o marido e saído em direção à Rua C. Ela foi encontrada em uma casa e, aos militares, contou que o marido usou drogas, se descontrolou e passou a agredi-la na noite anterior.

Conforme o boletim de ocorrência, a companheira foi puxada pelos cabelos, agredida nas costas com uma panela e teve uma das mãos raspada pela faca. A mulher então pegou uma faca para se defender e, segundo seu relato, a vítima tomou a arma branca das mãos dela e atingiu a si mesma no peito.

A mulher disse que chamaria o Samu, mas o homem pediu que ela não o fizesse porque tinha medo de ter um mandado de prisão em aberto e não queria ser preso. Segundo o documento, a vítima também acreditou que o ferimento era superficial, colocou um pouco de açúcar no local, deitou no chão e foi dormir.

A suspeita contou que percebeu que o marido tinha morrido durante a manhã, assim que acordou, e resolveu pedir ajuda a uma amiga na Rua C. Aos policiais, a amiga contou que ouviu gemidos e barulhos de gemidos de uma pessoa na casa do casal. Uma outra testemunha também ouviu barulhos, mas acreditou que eles estavam se relacionando.

Foram recolhidos da casa três facas da casa, amostras de sangue e um celular Samsung. Segundo a perícia, a vítima estava com um ferimento no lado esquerdo do peito, semelhante a um ferimento de faca, e escoriações pelo corpo. Não foi possível afirmar se a lesão foi feita por ele mesmo ou por uma outra pessoa.

A companheira foi levada à UPA Diamante com dores nas costas e escoriações em uma das mãos. Durante atendimento, a equipe médica constatou que ela estava com uma trinca na oitava costela do lado esquerdo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A suspeita foi presa e encaminhada à delegacia de Polícia Civil. O corpo foi removido pelo rabecão e o caso segue sob investigação pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A ocorrência foi registrada como homicídio.