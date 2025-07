Mãe e dois filhos são detidos por suspeita de tráfico de drogas

A Polícia Militar prendeu uma mulher de 40 anos por tráfico de drogas ao cumprir um mandado de busca e apreensão nessa terça-feira (8/7), em Patos de Minas. Os dois filhos dela, incluindo uma adolescente de 17 anos, também foram detidos por impedirem o trabalho policial. Além do comércio de substância ilegal, os três podem responder por associação para o tráfico.



De acordo com a PM, o local alvo do mandado em aberto era uma casa no bairro Sebastião Amorim, que passou a ser monitorado por militares. Ele perceberam o comércio de drogas, com a mulher recebendo dinheiro de possíveis usuários de drogas.



Foi tentada uma abordagem, mas os filhos, de 17 e de 18 anos, tentaram impedir a entrada da polícia, que precisou forçar o portão para entrar no imóvel. Os jovens tentaram fugir, sendo contidos pelos policiais. A mulher de 40 anos foi abordada na cozinha da casa.



No imóvel, os policiais encontraram porções de crack, cocaína e de maconha, além de uma balança de precisão. Cerca de R$ 310 em dinheiro estavam no local. No quarto do adolescente também estavam 10 munições calibre 9mm.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Os três envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Plantão.