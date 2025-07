MG: pedágios na BR-050 têm aumento de quase 6%

Os pedágios na BR-050, no trecho entre o Triângulo Mineiro e o Sul de Goiás, estão 5,7% mais caros. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em deliberação publicada em junho, com os novos valores vigorando nesta semana.

A revisão tarifária ocorre anualmente, como estipulado em contrato, com valores e percentuais estabelecidos por parâmetros técnicos. São considerados no cálculo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses e investimentos realizados pela concessionária, dentre outros fatores.

O trecho com novos preços fica entre os municípios de Delta, na divisa com São Paulo, e Cristalina (GO), com 436 quilômetros de extensão e seis praças de pedágio.

Dessa forma, para automóveis, caminhonetes e furgões, a tarifa de pedágio da praça Ipameri passará de R$ 8,40 para R$ 8,90; na praça Campo Alegre de Goiás, de R$ 9,10 para R$ 9,60; na de Araguari 1, de R$ 6,90 para R$ 7,30; na de Araguari 2, de R$ 5,20 para R$ 5,50; na de Uberaba, de R$ 7,50 para R$ 7,90; e na de Delta, de R$ 5,30 para R$ 5,60.