BH: idoso condenado por estupro de vizinha de 11 anos é preso pela PC

Um homem de 68 anos, indiciado em 2021 e condenado neste mês a nove anos de prisão por estupro de vulnerável em regime inicial fechado, foi preso em casa, na manhã desta quarta-feira (9/7), na Região Leste de Belo Horizonte, pela Polícia Civil (PCMG). À época, o homem abusou sexualmente de uma menina, de 11, vizinha dele.

Segundo a Polícia Civil (PCMG), o idoso, na ocasião, atraiu a vítima e o irmão dela para dentro de sua residência. Enquanto o garoto jogava videogame, ele cometeu o abuso na cozinha do imóvel. Detalhes do crime sexual não foram informados.

“O vizinho era um homem de confiança da família, e, por ter vários brinquedos, as crianças foram até a casa dele”, informou a delegada Thaís Degani, via assessoria, acrescentando que no local foram encontrados diversos brinquedos, como coleção de carrinhos, videogame, bolas e jogos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia