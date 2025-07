BH: moradores de comunidade tiram dúvidas sobre benefícios sociais com I.A

O Morro do Papagaio, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, recebeu nesta quinta-feira (10/7) o lançamento do ‘Ju do Bolsa’, uma assistente virtual criada para combater a desinformação sobre políticas públicas.

O evento aconteceu no Centro de Defesa Coletiva (CDC) da comunidade, uma associação de moradores que existe há 40 anos. Nos últimos três meses, a assistente social e líder do CDC, Elaine Pinheiro, realizou ações nas quatro vilas do Morro do Papagaio para informar os moradores sobre os impactos da desinformação na comunidade. Com panfletagens e rodas de conversa, a população foi apresentada ao ‘Ju do Bolsa’, uma inteligência artificial que esclarece dúvidas sobre benefícios sociais.

Ao Estado de Minas, Elaine conta que toda a ação destacou a importância de facilitar o acesso à informação, principalmente nas comunidades mais vulneráveis. “Eles [moradores] não tinham informação sobre como se cadastrar para um benefício, qual o procedimento, se tinha ou não direito. Também tinham dúvidas referentes à diretrizes dessas políticas”.

O projeto faz parte do edital ‘Periferia Sem Fake’, idealizado pelo Observatório Participativo da Desinformação, criado na pandemia pela Agência de Iniciativas Cidadãs (AIC). O coordenador do Observatório, Juliano Antunes, explicou que, atualmente, o maior objetivo da organização é facilitar o acesso a benefícios sociais que são conquistas da população. “Infelizmente muitas pessoas não conseguem acessar por conta das dificuldades de obter informações seguras. É uma ação de comunicação dirigida, para um terreno específico como uma comunidade, com uma linguagem voltada, dirigida, tudo isso para efetivar a cidadania em territórios periféricos.”

No Centro de Defesa Coletiva, a líder comunitária Elaine Pinheiro, o coordenador do Observatório Juliano Antunes e uma das idealizadoras da ‘Ju do Bolsa’, Paola Carvalho, participaram de uma roda de conversa com moradores para discutir e esclarecer dúvidas sobre temas como 'fake news', desinformação e como a assistente virtual pode ajudar a comunidade.

Conheça a ‘Ju do Bolsa’

Em meio a inúmeros perfis que disseminam informações falsas nas redes sociais, a assistente virtual chamada Juliana, mais conhecida como ‘Ju do Bolsa’, foi criada para ser uma fonte segura no mundo digital. “Por que não ocupar esse lugar nas redes sociais, na internet, como uma forma de levar uma informação confiável, é, segura, é, acessível para as famílias, que são beneficiárias de políticas sociais no Brasil?”, destacou a assistente social e uma das idealizadoras do projeto, Paola Carvalho.

A assistente virtual tem como foco explicar os benefícios sociais disponíveis no Cadastro Único, como o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica, Pé de Meia e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Nas redes sociais, o perfil da Ju publica informações diárias sobre as políticas sociais. A assistente virtual também faz parte de grupos de mensagens em que os beneficiários podem conversar entre si.

“São grupos entre beneficiários para tratar de políticas específicas. Também existem grupos regionais, com informações não só das políticas federais, mas também acesso a políticas que são do estado, né? Focados em assuntos para que esses beneficiários que se identificam, possam continuar dialogando com outros beneficiários, todos com moderação da Ju, com acompanhamento e gestão do projeto”, explica Paloma.

Caso o beneficiário tenha alguma dúvida, é possível chamar a Ju para atendimento individual. Nesse momento, a própria inteligência artificial responde aos questionamentos a partir de um banco de dados levantado pela organização do projeto.

“Muitas vezes, o próprio bot já consegue responder a dúvida. Mas se por caso não responder, a pessoa pode chegar até o atendimento humanizado, que é um diferencial. Ela vem para o atendimento humano, onde uma equipe de profissionais que trabalham com políticas sociais, estão preparados para atender e tirar a dúvida da pessoa”, conta.

Ao EM, Paloma explicou que a assistente virtual se destaca pelo compromisso com o acesso a uma informação de qualidade e checada. “Por mais que seja o uso da inteligência artificial, quando uma pessoa pergunta para Ju, ela não vai na internet buscar essa resposta, né? Porque na internet tem muito conteúdo falso. Então, a Ju consulta um documento que foi produzido pela equipe técnica do projeto, com informações públicas e confiáveis.”

A assistente social também ressalta a importância dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) nos atendimentos sobre políticas sociais. “A Ju só é uma forma de acessar informações com mais tranquilidade, com mais segurança. Mas toda e qualquer situação que a gente vê, que a pessoa precisa de um atendimento especializado, a gente recomenda à família que procure o CRAS, que procure o atendimento presencial no seu território.”

Cadastro Único

Disponibilizado pelo Governo Federal, o CadÚnico é o principal instrumento de identificação e caracterização da situação socioeconômica de famílias de baixa renda no Brasil. Com o cadastro, essas famílias podem ter acesso à diversos programas sociais, como o Bolsa Família, Pé de Meia, Tarifa Social de Energia Elétrica, por exemplo.

Confira os requisitos para ser inscrito no CadÚnico, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome:

Podem se inscrever no Cadastro Único as famílias que:

Possuem renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo;

Possuem renda acima dessas, mas que estejam vinculadas ou pleiteando algum programa ou benefício que utilize o Cadastro Único em suas concessões;

Documentos obrigatórios para o cadastramento: