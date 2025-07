Suspeito de matar homem que foi buscar celular perdido pela mulher é preso

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, de 20 anos, suspeito de cometer um homicídio foi preso pela Polícia Civil nessa quarta-feira (9/7), em em Pirapora, na Região Norte de Minas Gerais. De acordo com a polícia, a vítima era um homem, que foi buscar o telefone esquecido pela mulher em um supermercado.

O crime ocorreu em 24 de maio último, no Bairro Cidade Jardim e, segundo as investigações, aconteceu por causa do celular da mulher da vítima. Ela foi contatada por um homem que disse ter encontrado o aparelho dela.

O marido foi, então, foi até a casa do homem buscar o telefone e, depois de reaver o aparelho, teria notado a falta de R$ 100 que estaria dentro da capa do aparelho. Revoltado com a cobrança, o suspeito do crime sacou um revólver e atirou três vezes contra a vítima, que chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal, mas morreu na unidade.

Durante as investigações, os policiais conseguiram provas técnicas que foram anexadas aos depoimentos de testemunhas e análise de imagens. O autor do crime teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele está sendo indiciado por quatro crimes: homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, apropriação de coisa achada e ameaça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia