Homem que forçava a mulher a fazer programas sexuais é preso em MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, de 39 anos, suspeito de violência doméstica e de obrigar mulher a fazer programas sexuais, foi preso pela Polícia Civil, na tarde desta quarta-feira (9/7), em Rio Paraopeba (MG), na Região do Alto Paranaíba.

As investigações tiveram início a partir de uma denúncia de que uma mulher estaria sendo agredida por seu companheiro, nas proximidades de um Lava-Jato.

Os policiais foram ao local e se depararam com a vítima, uma mulher de 44 anos, visivelmente abalada. Ela relatou ter sido ameaçada, agredida e forçada, por seu companheiro, a se prostituir, para que o investigado pudesse sustentar seu vício em drogas.

A mulher tinha lesões de queimaduras na região do pescoço e hematomas nas pernas. Os policiais foram, então, à residência do casal, e lá, localizaram o suspeito e uma espingarda, que estava escondida sob uma cômoda na sala. Ele foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de lesão corporal praticada contra a mulher, ameaça e favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi encaminhado ao sistema prisional. "A Polícia Civil tem o compromisso com as mulheres vítimas de violência doméstica, garantindo que agressores sejam devidamente responsabilizados e levados à Justiça”, declarou o delegado Guilherme Campos, que comandou as investigações.