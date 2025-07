Mulher é enforcada e ameaçada após negar sexo a marido em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem de 29 anos é suspeito de enforcar e ameaçar a mulher depois dela se negar a ter relações sexuais com ele. As agressões teriam acontecido na madrugada desta quarta-feira (2/7) na casa do casal, no Bairro Conjunto Capitão Eduardo, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Conforme o registro policial, a mulher acionou a corporação nesta manhã, por volta das 6h40, depois que o suspeito fugiu do local. Ela afirmou que, na madrugada, o homem se revoltou porque ela não quis ter relações sexuais.

Em seguida, o marido teria pegado o celular da vítima e entrado em suas redes sociais afirmando querer saber se ela estava tendo alguma relação extraconjugal. Ao ver que a mulher recentemente passou a seguir um homem, o suspeito a teria ameaçado, dizendo: “Se você estiver me traindo, vou te matar”.

Depois da intimidação o suspeito teria partido para cima da vítima e passado a enforcá-la. Ela afirmou que, ao perceber que a mulher estava chamando a polícia, o homem fugiu.

À Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima afirmou que é constantemente agredida e humilhada pelo homem e relatou que alguns episódios aconteceram em frente aos filhos do casal, de 3 e 7 anos. Ainda segundo ela, o homem é usuário de drogas e já foi preso por tráfico de entorpecentes. Por isso, a mulher diz temer pela sua vida e das crianças.

Durante o registro da ocorrência, a jovem negou atendimento médico. Os policiais a orientaram a procurar a Delegacia da Mulher para denunciar o homem.