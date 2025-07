Preso é encontrado morto em penitenciária de Minas Gerais

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba, na Região Leste de Minas Gerais, registrou a 17ª morte dentro de um presídio mineiro neste ano. O corpo de Diogo Balbino, de 22 anos, foi encontrado dentro do banheiro de uma cela de passagem.

Segundo informações da Polícia Militar, que recebeu um chamado de dentro do presídio, a descoberta do corpo se deu após a realização da chamada nominal, realizada sempre às 15h e Diogo não estava presente. Imediatamente, os policiais penais iniciaram uma busca pelo presídio.

Ao entrarem no banheiro da cela, os militares encontraram o corpo de Diogo, caído em uma poça de sangue e com várias perfurações. Registros do presídio dão conta de que o jobem participou do banho de sol, no período da manhã, junto com outros 250 detentos que estão no mesmo presídio.

Segundo o relatório dos policiais penais, depois do banho de sol, os presos são levados para uma cela de passagem, onde fica o banheiro em que o corpo foi encontrado.

Os policiais penais conseguiram uma testemunha que disse que Diogo foi atacado por três homens, com idades entre 23 e 31 anos. Ainda segundo a testemunha, depois de matar Diogo, os três presos o arrastaram até o banheiro e lá lhe deram mais facadas no detento.

A Polícia Civil foi acionada e será quem conduzirá as investigações de agora em diante. Diogo Balbino deu entrada na penitenciária em 15 de janeiro de 2025 e já tinha passagem anterior pelo sistema prisional. Ele foi réu pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de armas

Por meio de nota, a Secretaria de Estados de Justiça de Minas Gerais (Sejusp) informou que todas as providências administrativas relativas à morte foram tomadas pela direção da penitenciária. "A direção da unidade prisional instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente as circunstâncias do ocorrido. No curso das investigações internas, os presos da cela serão ouvidos pelo Conselho Disciplinar do presídio. As investigações criminais são de responsabilidade da Polícia Civil", detalhou o documento.