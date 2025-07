Perseguição na orla da Pampulha com carro roubado tem suspeito baleado

Dois homens foram presos por roubarem o carro de um motorista de aplicativo e fugirem da Polícia Militar pela orla da Lagoa da Pampulha, na região homônima, em Belo Horizonte (MG), na noite dessa quinta-feira (10/7). Um dos suspeitos foi baleado e está sob escolta no Hospital Metropolitano Odilon Behrens.

Segundo a Polícia Militar, o motorista de aplicativo aceitou uma corrida na Rua Curitiba, com destino à orla da Pampulha, com dois passageiros. Próximo ao Pampulha Iate Clube (PIC), um dos passageiros colocou uma arma na cabeça da vítima e ordenou que ele parasse o carro. O motorista tentou reagir, mas saiu do veículo e fugiu.

A PM foi acionada por meio da rede de rádio com a informação de que um VW Virtus cinza havia sido roubado no bairro Copacabana. Equipes montaram cerco e bloqueio na região e o carro foi visto trafegando em alta velocidade na Orla da Pampulha.

Os policiais acompanharam o veículo e confirmaram que se tratava do carro roubo. Mesmo com sinais sonoros e luminosos da viatura, o condutor não parou e entrou na contramão na altura da Praça Geralda da Mata Pimentel, nas proximidades da Igreja São Francisco, onde havia grande circulação de pessoas. Durante a fuga, o carro colidiu com uma moto, arremessando o condutor e a passageira no chão.

Ao passar por uma Base de Segurança da PM, os suspeitos jogaram o carro na direção dos militares. Para preservar a vida da equipe, um sargento disparou tiros contra os pneus dianteiros e também em direção ao interior do carro. A fuga continuou na contramão, passando pela ciclovia.

Conforme o registro policial, outro disparo foi feito por um sargento em legítima defesa dos pedestres e dos ciclistas. O veículo em fuga foi impedido de seguir ao ser bloqueado por um caminhão da SLU (Superintendência de Limpeza Urbana). O motorista ainda tentou fugir pela calçada, mas os pneus estourados o obrigaram a parar.

Os dois homens desceram do veículo e foram revistados, algemados e presos. Com eles foi apreendida uma pistola 9 mm carregada e pronta para uso, recolhida para perícia. O carro também foi recuperado.

Um dos suspeitos, de 32 anos, ficou ferido a bala nas costas e foi levado ao Hospital Metropolitano Odilon Behrens sob escolta. O outro, de 20, foi encaminhado à delegacia.

O condutor da moto e a passageira também foram socorridos. Eles não estavam feridos e a moto sofreu danos.

Segundo a PM, os dois suspeitos têm passagens por crimes como roubo, tráfico, lesão corporal e violência doméstica. A ocorrência foi encerrada na 3ª Delegacia da Polícia Civil, que segue com o caso.