Homem é assassinado ao sair de festa em Ribeirão das Neves

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma vingança por causa de uma paquera entre quatro amigos e três mulheres em uma festa junina pode ter sido a causa do assassinato de um jovem de 18 anos, na madrugada deste domingo (13/7), no bairro Nossa Senhora da Piedade, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O corpo da vítima foi encontrado com 12 perfurações de bala de revólver. Os tiros atingiram a nuca, costas, dorso, coxa e braço. No local, peritos da Polícia Civil recolheram 23 cápsulas de munição calibre .40.

Os depoimentos dos amigos da vítima são pontos principais das investigações. Eles contaram que chegaram juntos à festa, realizada na Praça da Piedade. Lá, se encontraram com três mulheres, entre elas a namorada e uma prima da vítima.

Os seis ficaram juntos a festa inteira. Terminada a festa, as três amigas disseram que iriam até a casa da prima da vítima, para retocar a maquiagem, e retornariam. No entanto, elas não voltaram e os três amigos decidiram sair do local.

Ao se dirigirem para o carro, foram surpreendidos por um homem, que estava encostado em um moto e, com uma arma na mão, caminhou na direção deles e atirou. Dois dos amigos saíram correndo e conseguiram escapar, no entanto, o amigo que ficou para trás recebeu todos os tiros.

Nos depoimentos prestados pelos sobreviventes, os policiais atentaram para um detalhe: as duas amigas da prima da vítima se afastavam constantemente do grupo e depois retornavam sempre falando ao telefone. Os policiais foram até a casa da prima e ela disse que não retornou, porque as amigas decidiram ir embora. Ela contou, também, que não sabia dizer onde as amigas estavam.

Outra linha de investigação da polícia leva em consideração o provável envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. U, levantamento feito pela Polícia Militar, descobriu que o jovem era irmão de um outro homem, ligado a uma facção criminosa de tráfico de drogas, que foi assassinado em 2023.

Outro detalhe que chama a atenção é que o cunhado da vítima é apontado como um dos chefes do tráfico de drogas no Bairro Maria Helena. Nas redes sociais foram encontradas várias fotos da vítima com o cunhado.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia de Ribeirão das Neves. Ninguém foi preso até o momento e a polícia não tem qualquer pista de quem teria efetuado os disparos.