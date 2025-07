Homem é morto no final de festa julina na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

“Vingança”. Essa é a principal suspeita do assassinato de um homem, de 31 anos, em uma festa julina realizada na noite desse sábado (12/7), na Rua Cinco, Bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito do crime, de 18 anos, efoi preso.

Segundo informações da PM, a festa transcorreu com tranquilidade. No encerramento, quando a equipe de som realizava a desmontagem do equipamento, houve o ataque. A vítima era uma das pessoas que fazia esse trabalho.

Ainda de acordo com o registro da PM, três homens, todos encapuzados, atiraram várias vezes e fugiram em seguida. Uma viatura do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) estava nas imediações. Os militares escutaram os tiros e correram para o local, onde o homem já estava caído, envolto em uma poça de sangue.

Um alerta foi emitido pela rede de rádio da PM, enquanto os policiais do Gepar socorriam a vítima para o Hospital Risoleta Neves, onde chegou já sem vida.

A mulher da vítima contou à PM que um jovem havia jurado seu marido de morte. Os policiais, depois de identificarem esse suspeito, foram até a casa dele, onde o encontraram deitado na cama.

Em sua defesa, o jovem, de 19 anos, disse que passou o dia em casa, e que não saiu. A casa foi preservada e será revistada durante as investigações sobre o crime.

O suspeito foi levado para a 2ª Central de Plantão Digital, na Cidade Administrativa, onde a ocorrência foi registrada. Investigadores da Polícia Civil vão assumir o caso e buscar provas de participação do jovem no assassinato.