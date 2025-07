Criança é espancada pelo padrasto por pedir para dormir com a porta aberta

Uma menina de 6 anos foi espancada pelo padrasto com varas de madeira na noite dessa sexta-feira (11/7), em Pirajuba, no Triângulo Mineiro, após pedir para dormir com a porta do quarto aberta por medo do escuro. O homem, de 24 anos, foi preso em flagrante ao ser denunciado pela mãe da criança.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da criança acordou assustada com os gritos da filha e flagrou o homem desferindo golpes com as varas. Ela então acionou o Conselho Tutelar, que procurou a Polícia Militar (PMMG).

Segundo relato dos policiais, ao ser abordado, o suspeito não negou o crime. Confessou que agrediu a enteada como forma de "castigo", alegando que a menina estava "desobediente". Disse ainda que se irritou após o pedido para manter a porta aberta por causa do escuro.

A criança foi ouvida na presença das conselheiras tutelares e relatou que estava deitada quando foi surpreendida pelos golpes. Também contou que aquela não foi a primeira vez a ser agredida pelo padrasto.

De acordo com a menina, os golpes acontecem com frequência, principalmente quando o homem consome bebidas alcoólicas.

A versão da criança foi confirmada pela mãe. Abalada, ela relatou que o companheiro costuma se tornar violento sempre que bebe e que já presenciou outras situações parecidas. Na noite da agressão, a mulher dormia em outro quarto quando acordou com os gritos da filha, correu até o cômodo e encontrou a cena de violência.

A menina apresentava escoriações no braço direito, conforme constatado durante avaliação médica feita na presença dos policiais. Tanto a vítima quanto o suspeito foram levados a uma unidade de saúde. Após o atendimento, o suspeito foi conduzido à delegacia de plantão.