Corpo não identificado é encontrado em área de mata em Betim

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Ainda não foi identificado o corpo de um homem encontrado em uma área de mata, no Bairro Granjas Jardim Recreio, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (11/7). De acordo com a polícia, a vítima foi morta com vários disparos de arma de fogo.

O corpo foi encontrado por um morador da região, que passava pelo loca. Ele viu o que supôs ser um corpo e ao verificar, se certificou que realmente era um homem já morto, com sangue saindo pela cabeça, e chamou a Polícia Militar.

Também estiveram no local a perícia e policiais civis. O Samu confirmou a morte, no entanto, as suspeitas é que o crime ocorreu dias antes, devido à rigidez cadavérica da vítima.

Segundo os peritos, o homem foi morto com vários tiros, na cabeça e tórax. A vítima tinha várias tatuagens espalhadas no corpo. Não havia cápsulas, de balas de revólveres, no local.

O caso está sendo investigado por policiais da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Betim.