Homem com sinais de embriaguez é resgatado de rio em Minas

Soldados do Corpo de Bombeiros de Unaí (MG), no Alto Paranaíba, resgataram um homem que estava embriagado, caminhando cambaleante, na beira do Rio Preto, nessa sexta-feira (11/07). O chamado foi feito por um pescador que estava na beira do rio e avistou o homem dando sinais de que queria entrar na água.

Uma guarnição dos bombeiros foi acionada e, ao chegarem no local, encontraram o homem alcoolizado já dentro da água, com risco de afogamento.

Os bombeiros entraram e retiraram o homem, evitando um possível afogamento. Ao ser retirado da água, o homem apresentava fala desconexa e mal conseguia ficar de pé.

O homem resgatado foi levado para Pronto Atendimento Municipal (PAM), onde permaneceu sob cuidados da equipe médica, sem sinais aparentes de lesões ou agravamento de seu estado de saúde.

Segundo recomendação do Corpo de Bombeiros, álcool e ambientes aquáticos não combinam, sendo essa uma associação perigosa que, infelizmente, está presente em muitas ocorrências com desfechos trágicos.