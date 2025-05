Trabalhador desaparece ao atravessar rio para passagem de fiação elétrica

As buscas pelo trabalhador, de 42 anos, que desapareceu durante o serviço no Rio Sapucaí-Mirim, na divisa entre os municípios de Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros, no Sul de Minas, continuam na manhã deste domingo (4/5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é um funcionário de uma empresa terceirizada da Cemig. Ele e um colega, de 44 anos, estavam na altura do quilômetro 18 da MG-173, na tarde de sexta-feira (2/5), fazendo o serviço de passagem de fiação elétrica sobre o rio, quando entraram na água para atravessar o cabo de uma margem à outra.

Na ação, o homem de 44 anos conseguiu retornar à margem com segurança, mas o outro profissional, de 42, afundou na água e não foi mais visto.

As equipes do Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre foram acionadas e estiveram no local ainda na tarde de sexta-feira com equipamentos de mergulho e embarcação.

Depois de conversarem com testemunhas e identificarem o possível ponto de afogamento, os militares iniciaram as buscas utilizando técnicas específicas para esse tipo de ocorrência.

O serviço foi paralisado na noite de sexta-feira e retomado no sábado (3/5) com o apoio de mergulhadores e embarcação de busca. Durante todo o dia de ontem, os bombeiros utilizaram técnicas de mergulho para buscas submersas, além de varreduras embarcadas na superfície, mas o trabalhador não foi localizado.

O serviço foi retomado na manhã deste domingo (4/5).