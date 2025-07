MG: homem é preso por ameaçar ex-companheira na porta de delegacia

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na tarde dessa quinta-feira (10/7) em Pará de Minas, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, suspeito de perseguir e ameaçar a ex-companheira. O flagrante aconteceu em frente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município, local onde a vítima pedia medidas protetivas para tentar se proteger dele.

Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a mulher procurou a delegacia e relatou que vinha sendo alvo de ameaças constantes, além de sofrer violência psicológica por parte do ex-companheiro. Ainda durante o atendimento, contou aos policiais que havia comunicado ao homem que estava na Deam e que pretendia formalizar a denúncia.

Enquanto ela era ouvida, o celular da vítima começou a tocar insistentemente. Eram ligações e mensagens do suspeito, tentando intimidá-la para que desistisse do registro. A vítima seguiu com o processo, registrou o pedido de medidas protetivas de urgência e deixou a delegacia.

No entanto, pouco tempo depois, retornou ao local bastante abalada, já que o suspeito estava do lado de fora, à sua espera. Policiais civis foram até a área indicada pela mulher e encontraram o suspeito. Ele foi detido em flagrante e levado para prestar depoimento.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento.

Outro caso no mesmo dia

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um caso semelhante foi registrado também nessa quinta-feira, dessa vez em Contagem. Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir, ameaçar e manter em cárcere privado sua namorada, de 22 anos. A prisão aconteceu logo após a vítima procurar a delegacia e relatar as agressões.

Segundo o depoimento da mulher à Polícia Militar (PM), a violência começou durante a madrugada. O companheiro teria encontrado mensagens antigas no celular dela. Em seguida, passou a agredi-la, com asfixia e socos no rosto. Depois, a imobilizou na cama, trancou as portas da casa e impediu até que a vítima tomasse água.

Já na delegacia, enquanto a mulher relatava os fatos, os policiais flagraram o suspeito enviando mensagens de ameaça ao celular da vítima. Conduzido à delegacia, o jovem negou as agressões. Disse que, na verdade, foi ele quem teria sido atacado e que a lesão no rosto da namorada teria ocorrido enquanto tentava se defender.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

para ajudar vítimas de abusos. Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres