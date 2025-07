Homem apalpa mulher, se masturba ao lado dela em ônibus e é preso

Um homem de 38 anos apalpou uma mulher de 68 anos e, em seguida, se masturbou dentro de um ônibus que fazia uma viagem interestadual nesse domingo (6/7). O assesiador estava sentado ao lado da vítima. O homem foi preso na parada seguinte após a mulher fazer a denúncia ao motorista.





A vítima contou à Polícia Militar que inicialmente ela foi tocada em um dos braços, algo que a incomodou. Ela repreendeu o homem. Apesar de ser repreendido, o homem teria passado a mão nas nádegas da vítima e começado a se masturbar para que a mulher visse. Ele usava um preservativo.



A mulher trocou de poltrona e viu que o assediador foi até o banheiro do ônibus para descartar a camisinha. Ainda sem ter feito a denúncia do que havia acontecido, ela foi até o banheiro e fez uma foto do preservativo descartado. Com a foto, ela procurou o motorista do ônibus e contou o que havia acontecido.



O ônibus viajava entre os estados de São Paulo e Alagoas e chegando na cidade de Varjão de Minas, no Noroeste, o motorista fez uma parada para que a PM fosse procurada. Ao ser interrogado pelos policiais, o homem teria apresentado versões contraditórias sobre a denúncia da vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O homem foi preso por importunação sexual e encaminhado para a Delegacia de Plantão de Patos de Minas. O restante dos passageiros seguiram viagem, inclusive a vítima.