CONTRABANDO

PMRv apreende 3.000 pares de tênis que seguiam de Nova Serrana para o Ceará

Carga estava num ônibus de viagem com placa de Feira de Santana, Bahia

Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
07/07/2025 13:06 - atualizado em 07/07/2025 13:07

Ônibus de passageiros transportava 3.000 pares de tênis
Nada menos que 3.000 pares de tênis, que estavam embalados em 200 caixas de papelão no maleiro e no interior de um ônibus de viagem, foram apreendidos pela Polícia Militar, no quilômetro 515 da rodovia MGC-135, próximo a Buenópolis (MG), no Centro-norte do estado.

A 2ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária (PMRv), realizava uma blitz de combate ao contrabando e descaminho. Ao avistarem o ônibus, policiais deram sinal de parada.

O veículo parou e, antes que a porta fosse aberta, os militares perceberam que houve uma troca de motoristas. O homem foi questionado e acabou confessando ser inabilitado -  motivo da troca.

Desconfiados, os policiais decidiram vistoriar o coletivo, descobrindo as caixas, contendo 15 pares de tênis cada. Eram calçados de diversas marcas e modelos, com a inscrição Made in China, Made in Vietam e Made in Brazil. Também havia embalagens contendo solados para tênis e 100 caixas com 12 frascos de cosméticos para massagem.

No interior do veículo estavam três passageiros. Todo o restante do espaço no veículo era ocupado pelas caixas. Segundo o condutor, a carga vinha da cidade de Nova Serrana e tinha como destino o Ceará. Mas não havia nota fiscal ou outro documento que comprovasse a legalidade de origem.

O ônibus, com placa de Feira de Santana (BA), foi apreendido e os autores, de 36 e 44 anos foram presos. A carga apreendida foi encaminhada para a Receita Federal de Montes Claros (MG).

