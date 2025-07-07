PMRv apreende 3.000 pares de tênis que seguiam de Nova Serrana para o Ceará
Carga estava num ônibus de viagem com placa de Feira de Santana, Bahia
Nada menos que 3.000 pares de tênis, que estavam embalados em 200 caixas de papelão no maleiro e no interior de um ônibus de viagem, foram apreendidos pela Polícia Militar, no quilômetro 515 da rodovia MGC-135, próximo a Buenópolis (MG), no Centro-norte do estado.
A 2ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária (PMRv), realizava uma blitz de combate ao contrabando e descaminho. Ao avistarem o ônibus, policiais deram sinal de parada.
O veículo parou e, antes que a porta fosse aberta, os militares perceberam que houve uma troca de motoristas. O homem foi questionado e acabou confessando ser inabilitado - motivo da troca.
Desconfiados, os policiais decidiram vistoriar o coletivo, descobrindo as caixas, contendo 15 pares de tênis cada. Eram calçados de diversas marcas e modelos, com a inscrição Made in China, Made in Vietam e Made in Brazil. Também havia embalagens contendo solados para tênis e 100 caixas com 12 frascos de cosméticos para massagem.
No interior do veículo estavam três passageiros. Todo o restante do espaço no veículo era ocupado pelas caixas. Segundo o condutor, a carga vinha da cidade de Nova Serrana e tinha como destino o Ceará. Mas não havia nota fiscal ou outro documento que comprovasse a legalidade de origem.
O ônibus, com placa de Feira de Santana (BA), foi apreendido e os autores, de 36 e 44 anos foram presos. A carga apreendida foi encaminhada para a Receita Federal de Montes Claros (MG).