BH: veículo com produtos contrabandeados do Paraguai é apreendido no Anel

Uma caminhonete com itens contrabandeados do Paraguai foi apreendida nesta sexta-feira (13/6) no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), responsável pela apreensão, o motorista de 46 anos é empresário e pretendia vender os produtos em Piraúba, na Zona da Mata mineira.





Entre os produtos encontrados dentro do veículo estão 100 litros de azeite, perfumes, malas de viagem, mel, porcelanas, copos, taças e capacetes. Todos sem nota fiscal.





Uma moto também estava na carroceria e segundo relato do suspeito, seria um presente para o filho, mas foi apreendida também. O veículo, a motocicleta e os produtos foram encaminhados para a Receita Federal.





O homem foi liberado depois de se comprometer a prestar esclarecimentos e assinar um termo de responsabilidade. De acordo com a PMRv, ele responderá por descaminho, ou seja, pela entrada de mercadorias no país sem o pagamento de impostos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos