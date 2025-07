MG: homem é preso por roubar queijos em supermercado

Um homem de 27 anos foi preso após roubar queijos de um supermercado no Bairro Niterói, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Segundo a Polícia Militar (PMMG), o caso aconteceu na última sexta-feira (4/7) e o suspeito tentou fugir a pé do local.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi ao supermercado se passando por um cliente. No entanto, furtou três peças de queijos do local e fugiu a pé.

Nesse momento, funcionários da loja notaram que o suspeito levava o material roubado e foram atrás dele. O homem, no entanto, não devolveu os queijos e ameaçou os trabalhadores com uma faca.

Os funcionários registraram a ocorrência e, ao serem informados das características do autor, policiais militares o rastrearam. O suspeito foi abordado próximo a uma escadaria da travessia elevada do bairro Niterói. Com ele, foram apreendidos duas peças do queijo furtado, a faca utilizada para ameaçar as vítimas e as roupas usadas no momento do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi preso por roubo e levado para a delegacia. O suspeito é conhecido pela PM pela prática de crimes contra o patrimônio e possui passagens por crimes de roubo, furto, disparo de arma de fogo e ameaça.