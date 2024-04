Uma dupla que teria roubado produtos de laticínios, de 28 e 34 anos, foi presa na madrugada desta sexta-feira (19) na BR-381, próximo de Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os suspeitos estavam em um Hyundai HR e não atenderam a uma ordem de parada, dando início a uma perseguição. Minutos depois, eles abandonaram o veículo às margens da rodovia e fugiram para um matagal.

Durante a vistoria no veículo, foram localizadas cerca de 90 caixas de produtos como queijo, requeijão e manteiga, sem documentação fiscal, o que chamou a atenção dos agentes. O carro usado pelos suspeitos era clonado, com uma queixa de furto registrada no dia 24 de março em Belo Horizonte.

Com as informações, foi feito um rastreamento pelos estabelecimentos da rodovia e o veículo que teve a carga roubada foi encontrado em um pátio de um restaurante na altura do KM 548.

A dupla foi presa horas depois, após um intenso trabalho de rastreamento. A carga recuperada foi devolvida para a vítima.