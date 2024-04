Material encontrado com o suspeito na hora da prisão

Um homem, de 28 anos, foi preso nessa quinta-feira (18) em Januária, na Região Norte de Minas. Ele é suspeito de cometer, pelo menos, dez furtos entre os meses de fevereiro e abril deste ano na cidade.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que os crimes aconteceram de forma semelhante. O suspeito tinha o costume de escalar os muros de residências que eram alvo e arrombar as portas.

O homem foi identificado e os policiais constataram que havia um mandado de prisão contra ele, por uma condenação há mais de três anos.

No momento da prisão, foram apreendidos com o suspeito produtos hidráulicos, elétricos e uma bicicleta. Todos são frutos de roubos anteriores.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem possui diversas passagens policiais por crimes como roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo.

Ele se encontra à disposição da Justiça.