Uma mulher morreu em um grave acidente no perímetro urbano de Borda da Mata, no Sul de Minas, na manhã desta sexta-feira (19/4). Câmeras de segurança registraram o momento do acidente, que aconteceu no KM 29,7 da rodovia MG-290.





A mulher dirigia um Gol, quando, em determinado momento, iniciou uma conversão à esquerda. Mas um caminhão, que realizava uma ultrapassagem, não conseguiu frear e prensou o carro contra uma casa.

No local, não é permitida a ultrapassagem.





O veículo onde estava a vítima, de 51 anos, ficou totalmente destruído. A residência também sofreu danos no muro e na grade. A mulher foi identificada como sendo Adalgisa Brandão de Lima.







Ela ficou presa nas ferragens e precisou ser retirada pela concessionária EPR Sul de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, que também atendeu à ocorrência, a vitima sofreu politraumatismo e morreu ainda no local.





O marido dela confirmou para a funerária que a mulher trabalhava como motorista de aplicativo. Ela estava sozinha no veículo no momento da batida. Ainda não há informação confirmada de velório e sepultamento, que deve acontecer neste sábado (20/4), segundo a funerária.





* Iago Almeida / Especial ao EM