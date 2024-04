Dois homens foram baleados na noite dessa quinta-feira (19/4), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois de terem tentado furtar objetos do antigo prédio da Delegacia Regional da Polícia Civil, no Bairro Umuarama, na Zona Leste da cidade. O local ainda conta com vigilância da corporação.



Os feridos foram socorridos após pedir ajuda no campus Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Eles foram encontrados na Avenida Maranhão. O homem de 32 anos foi atingido pelas costas, e o outro, de 23, estava ferido no braço direito e no tórax. Ambos foram levados ao Hospital de Clínicas da UFU.





A Diretoria de Vigilância da universidade informou que um dos feridos chegou à portaria de acesso à biblioteca e pediu ajuda. Ele chegou a se deitar próximo à sala de vigilância do campus.





Tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros foram acionados. Segundo os policiais, um dos homens contou ter invadido a antiga delegacia e acabou baleado no local.





A PM não conseguiu confirmar se o segundo baleado também estaria envolvido nessa tentativa de furto, mas a primeira suspeita é de que, como ambos foram encontrados próximos, sejam comparsas.





A Polícia Civil informou que só vai se manifestar assim que o inquérito for concluído.

Os baleados seguem internados no HC-UFU e são escoltados pela polícia.