A Polícia Civil inverteu uma investigação sobre estupro e indiciou a vítima, depois dela ter denunciado o tio pelo crime, em João Pinheiro. O caso que teria acontecido há dois anos não teve qualquer prova e, por fim, houve a confissão da mulher de 23 anos.





Segundo informou a polícia da cidade do Noroeste do Estado, a suposta vítima foi quem procurou a delegacia e informou que havia sido estuprada ainda no ano de 2022.





“A Polícia Civil apurou as alegações da mulher e não encontrou provas das acusações, além de constatar incoerências nos fatos narrados. Por fim, a suspeita foi intimada e confessou a mentira”, disse nota da corporação.

As investigações apontaram que a suspeita teria mentido sobre o estupro por mágoas que tinha com o tio e a mulher dele. A denúncia seria uma forma de atingi-los.





A mulher foi denunciada por denunciação caluniosa. O caso segue agora para o Ministério Público de Minas Gerais e a mulher aguarda julgamento em liberdade.