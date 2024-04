Uma plantação de 57 pés de maconha foi descoberta em um sítio, na localidade de Tabuleiro, no município de Catuti, no Norte de Minas. Os donos do terreno e responsáveis pelo plantio, um homem, de 28 anos e uma mulher, de 26, foram presos.

A localidade de Tabuleiro fica distante 30 quilômetros de Catuti, de 4,79 mil habitantes. A região sofre com a escassez de chuvas, o que dificulta a produção agrícola.

Conforme a Polícia Militar, o casal molhava o plantio de maconha com a água apanhada em um balde em uma lagoa, no mesmo terreno. A plantação de maconha foi descoberta na quinta-feira (18/04), após uma denúncia feita junto à Polícia Militar.

De acordo com o cabo da PM Paulo Gomes, que participou da ocorrência, os pés de maconha eram cultivados em vasos e no solo, perto da lagoa. As mudas da erva também eram produzidas no local, em copos descartáveis, em uma área entre pés de banana.

Conforme a denúncia feita à Polícia Militar, o plantio de maconha existia há pelo menos seis meses. Mas os proprietários do sítio alegaram que iniciaram o “cultivo” há três meses.



Os pés de maconha foram arrancados e incinerados na propriedade rural. Os dois envolvidos também comercializariam a droga produzida por eles nas cidades de Mato Verde e Porteirinha, na mesma região.





O casal dono do sítio em Catuti foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Porteirinha, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.