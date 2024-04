Um homem, de 33 anos, foi preso nessa quinta-feira (18) pelo crime de feminicídio contra a ex-companheira, de 23, em Sabinópolis, na Região Leste de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no último domingo (14/4). A PM foi acionada pelos vizinhos, que flagraram o momento em que o suspeito ateou fogo contra a mulher. Ao chegarem no local, os militares encontraram a vítima dentro de um córrego, em uma região conhecida como Limoeiro. Ela chegou a ser socorrida para o hospital de Guanhães, mas morreu três dias depois.

Testemunhas disseram que o suspeito atacou a vítima durante uma discussão, jogando combustível e ateando fogo nela na frente da filha de dois anos.

Ontem (18), quatro dias após o crime, o suspeito se apresentou em uma delegacia junto de seu advogado. Havia um mandado de prisão temporária contra o homem e, por isso, ele foi preso.