Homens são presos suspeitos de roubar celular no Centro de BH

Dois homens, de 19 e 21 anos, foram presos suspeitos de roubar o aparelho celular de um pedestre na Avenida Augusto de Lima, esquina com a Rua Rio de Janeiro, no Centro de Belo Horizonte, na noite desse domingo (6/7). Segundo a vítima, um homem de 27 anos, os dois teriam feito ameaças e usado uma arma para cometer o crime. Os suspeitos fugiram em direção à Praça Raul Soares.





Os militares conseguiram localizar a dupla por meio do GPS do celular da vítima, que apontava para a Avenida Amazonas, também na Região Central. A vítima descreveu que um dos suspeitos vestia jaqueta preta, bermuda e chinelo, e o outro uma blusa de frio, bermuda e chinelo.

Ela disse ainda que um deles lhe deu um soco no peito e o outro exigiu que lhe entregasse o celular, depois de mostrar a arma na cintura.

Eles foram encontrados em um ônibus da linha 33, sentido Aglomerado Cabana do Pai Tomás, e reconhecidos pela descrição fornecida pela vítima. Segundo os militares, quando o motorista do coletivo parou, um dos suspeitos disparou a arma no chão do coletivo enquanto o outro jogou o aparelho celular que estava em seu bolso. Os dois foram presos em flagrante e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil.