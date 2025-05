MG: mais de 900 celulares roubados são devolvidos em ação da polícia

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Mais de 900 celulares roubados são entregues aos verdadeiros donos em uma ação da Polícia Civil nesta terça-feira (20/5). A terceira etapa da ação Tá Entregue restitui os aparelhos recuperados por meio de ações investigativas conduzidas em todo o estado de Minas Gerais.

A cabeleireira Cynthia Cortez, de 43 anos, teve o celular roubado em 2023 dentro do próprio salão de beleza. “Um usuário de drogas entrou no salão se passando por doente e pedindo ajuda. Na hora que eu virei para pegar dinheiro, ele pegou meu celular que estava no balcão. Eu só dei falta dele uma hora depois e vi ele pegando o aparelho nas câmeras”.

Cerca de dois anos depois do furto, ela foi intimada pela polícia para buscar o aparelho que foi recuperado. “Fiquei surpresa com a mensagem da Polícia Civil e fiquei sem entender do que se tratava. Quando li que era para pegar o celular, fiquei muito feliz. Foi super simples de pegar. Pediram meu documento e eu assinei a documentação de entrega. Agora, vida que segue”, comemorou a cabeleireira.

A restituição dos aparelhos acontece das 8h às 17h nas seis Delegacias Regionais de Polícia Civil nas regionais Centro, Barreiro, Venda Nova, Leste, Sul e Noroeste em Belo Horizonte. As vítimas são notificadas dias antes da ação para buscar o aparelho. A estimativa é de que cerca de 130 celulares sejam devolvidos em cada unidade.

A assessora parlamentar Maria Luiza, de 23 anos, trabalhava em uma loja de celulares que foi assaltada em 2023. Na época do crime, além do aparelho dela, outros 30 foram levados. “Não esperava recuperar o celular agora, dois anos depois do assalto. Vou passar o aparelho recuperado para a minha mãe”.

Segundo o delegado Romulo Dias, chefe do primeiro departamento da Polícia Civil, a ação começa com a pesquisa de boletins de ocorrência e identificação de registros de extravio, furto e roubo de celular.

“Depois da pesquisa, nós investigamos, identificamos esses aparelhos que estão em uso e intimamos as pessoas que estão usando esses celulares para que devolvam os aparelhos. Portanto, no momento da devolução, a Polícia Civil faz a apreensão dos aparelhos e vamos para a última etapa que é a devolução do celular para o verdadeiro dono”, explicou o delegado.

Terceira etapa da ação

A ação Tá Entregue já resultou na devolução de outros 629 celulares nas duas edições anteriores, realizadas em dezembro de 2024 e fevereiro deste ano. Para otimizar o processo de restituição, a Polícia Civil adota como estratégia o envio de mensagens via WhatsApp às vítimas, com orientações sobre a retirada dos aparelhos.

Além disso, o site institucional disponibiliza um campo para consulta, por meio de CPF ou CNPJ, que permite verificar se o celular consta na lista de bens recuperados. Nesta terceira edição, os celulares recuperados são relativos a ocorrências registradas no ano de 2023, em diferentes regiões do estado.