Imagens de câmera podem levar a integrantes de quadrilha de tráfico em MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Imagens de uma câmera de segurança, encontradas na casa de um suspeito de tráfico de drogas, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, podem levar as polícias Militar e Civil a identificar membros de uma quadrilha que atua na região.

A descoberta teve início quando policiais militares faziam o patrulhamento no Bairro Vale Pastoril e avistaram dois homens, um saindo de uma casa e outro na entrada de lote vago.

De acordo com a PM, ao se encontrarem e avistaram a chegada da viatura policial, os dois saíram em disparada, passando pelo lote vago. Na fuga, um deles deixou cair um celular. Em buscas feitas no lote, foi encontrado um tambor semi enterrado, onde haviam três barras de maconha, uma balança eletrônica de precisão, uma barra menor de maconha, 20 sacos com buchas de maconha e embalagens plásticas.

O celular encontrado este estava travado, mas pos policiais conseguira ver na tela que haviam notificações de pagamentos feitos em PIX e com o nome do suspeito. Os policiais então se dividiram e, enquanto um grupo dava sequência à perseguição aos fugitivos, outro foi até a casado homem, a mesma onde teve início a ocorrência.

Usando uma escada, os policiais conseguiram entrar na residência e, além de identificar a câmera, encontraram uma grande quantidade de drogas em cima de uma mesa, que foram apreendidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os policiais que estavam na perseguição, conseguiram pegar um dos foragidos e, com eles, havia uma sacola com 17 pedras de crack e 16 buchas de maconha. Os suspeitos e as drogas foram levados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.