Ministério da Saúde recebe primeiras doses de insulina humana

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O Ministério da Saúde recebeu nesta sexta-feira (11/7) o primeiro lote de insulina humana fruto da Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) com empresas privadas. Ao todo, foram entregues 207.386 mil unidades do medicamento para controle de glicemia. O lote foi importado e faturado pela biofarmacêutica mineira Biomm, localizada em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e produzido pela farmacêutica indiana Wockhardt.

Segundo o Governo Federal, a repasse marca o início da transferência de tecnologia para a produção nacional do insumo. Após a transferência total da tecnologia, a previsão é que o país produza 50% da demanda nacional relacionada às insulinas NPH (de ação mais lenta) e regular no SUS. Conforme a pasta, a biofarmacêutica mineira Biomm deverá entregar cerca de 45 milhões de doses anuais.

Ao todo, durante a PDP a União investiu R$ 142 milhões na aquisição da tecnologia. A expectativa é que cerca de 350 mil pessoas com diabetes sejam beneficiadas. Os contratos preveem a entrega para a rede pública de 8,01 milhões de unidades de insulina, entre frascos e canetas, entre 2025 e 2026.

“Depois de décadas, o Brasil volta a produzir insulina. Essa entrega representa um marco para o governo do presidente Lula, fortalecendo a nossa soberania. Com essa PDP, reduzimos nossa vulnerabilidade frente a crises globais de desabastecimento. É uma ação que integra as prioridades do Governo Federal para ampliar a capacidade nacional de produzir medicamentos, vacinas e outros insumos essenciais para a saúde pública”, afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Insulina brasileira

Além das insulinas NPH e regular, o Ministério da Saúde aprovou, no início de 2025, uma PDP para a produção nacional de insulina glargina. O projeto reúne Bio-Manguinhos (Fiocruz), Biomm e a farmacêutica Gan & Lee, com previsão inicial de produzir 20 milhões de frascos, para abastecimento do SUS. O medicamento será destinado ao tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipos 1 e 2.

Por meio de uma segunda PDP, a Biomm já produz e distribui, tanto para a iniciativa privada quanto para o SUS frascos e canetas de insulina glargina. Em 2024, a empresa ganhou uma licitação do Governo Federal para o repasse de 3,3 milhões de doses do medicamento. A primeira entrega aconteceu em dezembro.

A iniciativa integra a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. Ainda conforme o Ministério da Saúde, a medida é fundamental para reduzir a “dependência externa” na aquisição do medicamento essencial ao tratamento de pacientes com diabetes atendidos pela rede pública.