Arraial de Belô começa nesta sexta-feira (11/7) com concurso de quadrilhas

A 46ª edição do Arraial de Belô começa nesta sexta-feira (11/7), às 19h, e segue até domingo (13/7). A entrada é gratuita. Quarenta e cinco quadrilhas se apresentarão no Mineirinho, na Pampulha. Além de dança, fazem parte da programação shows, brincadeiras e comidas típicas.

As quadrilhas concorrem a prêmios em dinheiro, e a primeira colocada fatura R$ 14,8 mil.





As apresentações musicais começam com o DJ Coroa, às 19h. Em seguida, seis quadrilhas se apresentam, abrindo o Concurso Municipal pelo Grupo de Disputa.

Logo depois, o Manacá da Serra sobe ao palco Coreto da Caixa com forró raiz. Às 22h, a cantora Paloma Marques fecha o primeiro dia de festejo.





A programação de sábado (12/7) começa às 15h, com nove quadrilhas do Grupo de Disputa e três do Grupo de Acesso se apresentando nos tablados. No Palco Coreto da Caixa, o Coletivo Fuzueiros, o grupo Kfé e Viola, Everton Coroné e a dupla sertaneja Alan & Alex são as atrações.





No último dia das festividades, no domingo (13/7), outras 11 quadrilhas disputam o Concurso Municipal pelo Grupo de Acesso. Os shows do dia ficam por conta da cantora Chris Cordeiro e do DJ Edgar, assim como Mariana Aydar e Naiara Azevedo, grandes nomes do sertanejo nacional.





Concurso Municipal de Quadrilhas





Quinze quadrilhas do Grupo de Disputa e 14 do Grupo de Acesso do Concurso Municipal são avaliadas por uma comissão, que julgará os seguintes quesitos: conjunto, coreografia, caracterização, marcador e casal de noivos.

Confira a premiação

Grupo de Acesso





1° lugar: R$ 14,8 mil

2° lugar: R$ 12,5 mil

3° lugar: R$ 10,3 mil

4° lugar: R$ 8 mil





Grupo de Disputa





1° lugar: R$11 mil

2° lugar: R$ 9 mil

3° lugar: R$ 7 mil

4° lugar - R$ 5 mil





Arraiá de Contagem





Em Contagem, na Região Metropolitana de BH, também acontecem festas julinas. A quinta edição do Arraiá de Contagem começou na última sexta-feira (4/7) e termina em 26 de julho. Nesta sexta, na Regional Sede, a programação tem início às 18h.





Confira a programação completa em Contagem:





Sexta-feira (11/7) – Sede

Praça Tancredo Neves, Camilo Alves

Horário: a partir das 18h

Atração musical: João Marcos e Maurinho



Sábado (12/7) – Industrial

CSU Amazonas

Horário: a partir das 18h

Atração musical: Sandiego





18/7 – Eldorado

Praça da Glória

Horário: a partir das 18h

Atração musical: Poliane Lins





19/7 (sábado) – Petrolândia

Praça Irmã Maria Paula (Rua Refinária Duque de Caxias)

Horário: a partir das 18h

Atração musical: Pedro Rocha



Praça Carlos Luz, Riacho das Pedras

Horário: a partir das 18h

Atração musical: Poliane Lins





26/7 – Ressaca

Praça do Divino (Av. João Gomes Cardoso, 2368, Jardim Laguna)

Horário: a partir das 18h

Atração musical: Sandiego

