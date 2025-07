Arraiá de Contagem começa nesta sexta-feira (4/7); confira a programação

A quinta edição do Arraiá de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começa nesta sexta-feira (4/7). As festividades serão realizadas em todas as regionais do município, sempre às sextas e aos sábados, até 26/7. Comidas típicas, atrações musicais, Economia Solidária e quadrilha fazem parte da programação.

Amanhã, a festança será na Regional Vargem das Flores, na Praça do Coreto, em Nova Contagem, a partir das 18h. A dupla sertaneja João Marcos e Maurinho abre as atrações musicais. A expectativa é receber de 5 a 8 mil pessoas em cada dia da festa julina.

Confira a programação completa:

4/7 (sexta-feira) – Vargem das Flores

Praça do Coreto (Av. VP1, Nova Contagem)

Horário: a partir das 18h

Atração musical: João Marcos e Maurinho

5/7 (sábado) – Nacional

Rua Cidade de Minas, 635, Carajás

Horário: a partir das 18h

Atração musical: Pedro Rocha

11/7 (sexta-feira) – Sede

Praça Tancredo Neves, Camilo Alves

Horário: a partir das 18h

Atração musical: João Marcos e Maurinho

12/7 (sábado) – Industrial

CSU Amazonas

Horário: a partir das 18h

Atração musical: Sandiego

18/7 (sexta- feira) – Eldorado

Praça da Glória

Horário: a partir das 18h

Atração musical: Poliane Lins

19/7 (sábado) – Petrolândia

Praça Irmã Maria Paula (Rua Refinária Duque de Caxias)

Horário: a partir das 18h

Atração musical: Pedro Rocha

25/7 (sexta- feira) – Riacho

Praça Carlos Luz, Riacho das Pedras

Horário: a partir das 18h

Atração musical: Poliane Lins

26/7 (sábado) – Ressaca

Praça do Divino (Av. João Gomes Cardoso, 2368, Jardim Laguna)

Horário: a partir das 18h

Atração musical: Sandiego

Comidas típicas e Economia Solidária

Todos os dias, estarão disponíveis barraquinhas da Economia Solidária — iniciativa da Prefeitura de Contagem para geração de trabalho e renda à população — com venda de chopp, pão com pernil, churrasquinho, doces, feijão tropeiro, cachorro-quente, milho verde, canjica, caldos diversos, bebidas, drinks, entre outros.

Além das comidas, as barraquinhas da Economia Solidária também expõem artesanatos e roupas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia