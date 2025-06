Festa junina: o que queremos preservar?

Carolina Figueira é historiadora da alimentação e pesquisadora do gosto alimentar. Atualmente, atua como professora no ensino superior em gastronomia da Faculdade Senac Minas e faz doutorado em história pela Universidade de Évora, em Portugal, e pela Univ

Festa junina, para mim, foi, por muito tempo, uma festa que acontecia na escola. Estudei em um colégio de uma pequena cidade do interior de São Paulo chamada Descalvado e esse evento era quase uma disciplina. Tinha ensaio de quadrilha, lista de prendas, barracas organizadas por turma. As famílias participavam, o pátio enchia e o cheiro das muitas comidas tomava tudo. A festa era uma coreografia coletiva – e quase ninguém faltava.



Mas, é verdade, essa não é a única forma de viver as festividades de junho. Há festas religiosas, com procissão, fogueira e bênção dos santos. Outras se concentram em praças públicas ou clubes privados. Essas que ocupam ruas, como no Nordeste, onde a cidade vira festa, sempre me chamaram a atenção. Quadrilhas ensaiam o ano inteiro. E a depender de onde se está no Brasil, podemos encontrar variações das comidas. O milho é o elemento principal. Mas você sabe por quê?



As festas juninas brasileiras remontam tradições europeias e, antes de serem cristianizadas, eram celebrações pagãs relacionadas ao ciclo agrícola, realizadas durante o solstício de verão no Hemisfério Norte como forma de agradecer pela colheita e pedir fartura.



Com o tempo, essas festividades foram incorporadas pela Igreja Católica, passando a homenagear santos como Santo Antônio, São João e São Pedro. Ao serem trazidas para o Brasil pelos portugueses, durante o período colonial, mantiveram elementos religiosos, mas também se transformaram ao se associar ao contexto local.



No Brasil, a festa se liga à colheita do milho e à cultura agropecuária, incorporando ingredientes e práticas alimentares indígenas, africanas e europeias e reforçando seu caráter simbólico e identitário.



O milho ocupa lugar central nas festas juninas por motivos que envolvem tanto o ciclo agrícola quanto a construção histórica e cultural da alimentação no Brasil. A coincidência entre o período da colheita do milho e as festividades dedicadas a Santo Antônio, São João e São Pedro favoreceu a associação direta desse cereal às celebrações.



Cultivado há pelo menos sete mil anos pelas populações indígenas das Américas, o milho carrega heranças de plantio e práticas alimentares que foram transmitidas por gerações e incorporadas ao repertório culinário brasileiro. A festa junina, marcada por símbolos de fartura, religiosidade e convívio comunitário, tornou-se o espaço privilegiado para expressar essa relação.







No entanto, a presença crescente de alimentos industrializados – como o cachorro-quente ocupando posição de destaque – aponta para um processo de homogeneização alimentar. Pratos com marcas locais e histórias longevas cedem espaço a produtos de maior apelo comercial, embalados pelas lógicas do consumo rápido.



Essa transformação revela uma tensão: preservar a memória alimentar ou ceder às demandas do mercado? É nesse embate que se colocam debates sobre identidade, pertencimento e cultura alimentar no Brasil de hoje. Afinal, tradição não é repetição. É transmissão com movimento – exige mudança para continuar viva.



A festa junina nunca foi a mesma. Nem será. A pergunta que fica é: o que queremos preservar? Ao escolher o que comer numa barraca de festa, escolhemos também as permanências que desejamos. E talvez, sem perceber, apontamos para o futuro daquilo que chamamos de tradição.

