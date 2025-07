Festas Julinas em BH: confira a programação para o fim de semana

Apesar do mês de junho já ter chegado ao fim, os arraiás continuam firmes em Belo Horizonte, garantindo uma programação animada para o próximo fim de semana. De sexta-feira (11/7) a domingo (13/7), as festas julinas prometem aquecer o inverno entre shows ao vivo, quadrilhas tradicionais, gastronomia típica e atrações para todas as idades. Confira a programação a seguir.

Arraial de Belô 2025



Sexta-feira (11/7) a 20/7

BH continua no clima do São João com o 46º Arraial de Belô, que acontece de 11 a 20 de julho no ginásio Mineirinho, na Pampulha. Considerado um dos maiores eventos juninos do país, o Arraial de Belô reúne uma programação gratuita e de grande qualidade cultural. Os horários estão disponíveis no Portal Belo Horizonte.

O ponto alto do arraial é o Concurso Municipal de Quadrilhas, que neste ano conta com a participação de 45 grupos representando as nove regionais da cidade, envolvendo mais de 3,2 mil pessoas entre dançarinos, músicos e equipes técnicas. A disputa é dividida em três grupos: Disputa, Acesso e Especial, com apresentações que prometem encantar e emocionar o público com coreografias, figurinos e o tradicional casal de noivos.

Arraiá no Picco Sky Bar & Food



Sábado (12/7)



Para quem busca uma experiência junina com um toque sofisticado, o Picco Sky Bar & Food, no Buritis, na Região Oeste, promove no sábado (12/7), a partir das 14h, seu tradicional Arraiá no rooftop. Com uma vista privilegiada para a Serra do Curral, o evento une o melhor da gastronomia típica mineira à diversão e cultura. O cardápio de open food oferece uma variedade de delícias juninas, como caldos quentinhos, milho cozido, pipoca, espetinhos, doces tradicionais e muito mais.



A programação também inclui brincadeiras típicas, touro mecânico e uma seleção musical que vai do forró ao sertanejo, com DJs temáticos que garantem animação durante toda a tarde. A entrada é paga, com valores especiais para crianças acompanhadas dos pais: menores de 7 anos não pagam e jovens de 7 a 17 anos têm meia entrada.

Arraiá do Rock



Sexta-feira (11/7) e sábado(12/7)



A Praça Nossa Senhora da Paz, no Planalto, na Região Norte, vira palco do Arraiá do Rock, uma celebração com entrada gratuita que une o clima tradicional das festas juninas com a energia do rock. A partir das 17h, o público pode curtir um ambiente animado, com muita gastronomia típica, chope gelado, cervejas artesanais e drinks especiais para esquentar o inverno.



A programação musical é um dos destaques, com shows ao vivo de bandas locais como Omonomotor, Sandra Cabrada e Disco Velho. Para completar o clima junino, a tradicional quadrilha da Tradição Mineira sobe ao palco, reunindo dança e alegria.



A festa busca celebrar o Dia Mundial do Rock de maneira diferente, valorizando a cultura popular e os sabores típicos de Minas Gerais em um encontro que mistura tradição e modernidade.

Arraiá da São José



Quinta-feira (10/7) a domingo (13/7)



Os jardins do Santuário São José, no Centro de Belo Horizonte, recebem a 19ª edição do Arraiá da São José, um evento gratuito que já virou referência em festas juninas na cidade. A festa acontece das 16h às 22h nos primeiros três dias. No domingo, ocorre das 8h às 22h, com uma programação para todas as idades.



O Arraiá oferece uma variedade de barraquinhas com comidas típicas - desde os famosos doces até os pratos salgados que são marca registrada das festas de São João. A música ao vivo embala o público com repertórios de forró, sertanejo e outros ritmos que combinam com a tradição.



A dança também tem espaço garantido, com quadrilhas tradicionais que animam o público, promovendo um clima festivo e familiar. Jogos, brincadeiras e decoração típica dos festejos juninos completam o cenário, convidando moradores e visitantes para celebrar a cultura popular em um ambiente acolhedor e cheio de alegria.

Arraiá da Igreja do Pompeia



Sexta-feira (11/7) e sábado (12/7)



A partir das 18h, a Praça da Igreja Matriz do Pompeia e o quintal dos frades capuchinhos recebem o Arraiá da Igreja do Pompeia, evento que exalta o espírito comunitário e religioso das festas juninas. A entrada é gratuita, e o ambiente é ideal para famílias que buscam diversão com segurança e conforto.



A programação inclui música ao vivo com repertórios tradicionais, além da famosa quadrilha dos paroquianos, que reúne moradores para celebrar a festa com dança e alegria. Para as crianças, o arraial oferece brinquedos, jogos de pescaria, argolas e outras atividades típicas que fazem parte das comemorações juninas.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Arraiá do Luxemburgo



Sábado (12/7)



A Rua Guaicui, no Luxemburgo, na Região Centro-Sul, será tomada pelo clima do Arraial do Luxemburgo, das 10h às 18h e promovido pela Associação AMALUX. A programação começa com os shows ao vivo da cantora Camila Rocha, da Cia. de Forró Pé Descalço e do DJ Roy Supra Sumo. O espaço também inclui quadrilha, área kids e barracas temáticas com comidas típicas que remetem ao verdadeiro clima de São João. A entrada é gratuita.



Um dos destaques é a participação de 15 barracas de empreendedores locais, incluindo iniciativas sociais que transformaram áreas degradadas da cidade em espaços produtivos e de regeneração urbana. Entre elas, estão barracas com comidas tradicionais, hortas orgânicas comunitárias e produtos para o cuidado de pets.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata