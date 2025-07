Quais as melhores comidas do Brasil, segundo a inteligência artificial

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A culinária brasileira é uma das mais ricas e complexas do mundo — e agora ganhou uma análise de peso feita pela inteligência artificial. Com base em critérios químicos e sensoriais, o ChatGPT montou, a pedido do Estado de Minas, um ranking dos pratos mais saborosos do país, considerando não apenas o sabor, mas também textura, equilíbrio, impacto cultural e avaliações humanas, tanto no Brasil quanto no exterior.

Para montar o ranking, a tecnologia levou em conta os perfis químicos de sabor (como umami, doçura, acidez e gordura), a complexidade sensorial, a representatividade afetiva e o valor cultural de cada receita. O resultado é uma seleção que celebra a diversidade gastronômica brasileira, com pratos de todas as regiões e estilos.

Segundo o ChatGPT, pratos como feijoada e moqueca são os mais “sensorialmente equilibrados e democraticamente amados” do Brasil. Já receitas como tacacá e acarajé oferecem sabores poderosos e únicos, que podem surpreender — ou até chocar — quem não está habituado.

Outros, como o baião de dois e o escondidinho, brilham por oferecer conforto, cremosidade e sabor direto, quase afetivo. E o churrasco? “Imbatível em termos de sabor primitivo e universal”, disse a IA.

Confira os 10 pratos mais gostosos do Brasil, segundo a IA:

1. Feijoada (Sudeste / Brasil inteiro)

Mais que um prato, um evento social. A feijoada é amada de norte a sul e reúne uma combinação poderosa de texturas, sabor profundo, caldo encorpado e tradição coletiva. É o mais democrático e sensorialmente equilibrado da lista.

2. Moqueca (baiana ou capixaba)

Um prato que encanta pelo equilíbrio entre o peixe macio, os temperos frescos e a acidez marcante. Na versão baiana, o dendê e o leite de coco dão profundidade; na capixaba, o urucum traz leveza e cor. Ambas são imbatíveis.

3. Churrasco (Sul)

A costela de fogo de chão e a picanha com sal grosso representam o sabor primal da carne. A crosta da reação de Maillard, a gordura fundida e a simplicidade da técnica fazem do churrasco um prazer universal.

4. Tacacá com jambu e tucupi (Norte)

Complexo e ousado, o tacacá entrega acidez, fermentação, amargor e dormência na língua. É um mergulho sensorial profundo e, para quem não está acostumado, pode ser um verdadeiro choque de sabor.

5. Acarajé com vatapá e camarão seco (Bahia)

Crocante por fora, cremoso e picante por dentro. O acarajé é um monumento gastronômico afro-brasileiro, com dendê, camarão seco e vatapá criando camadas de umami, contraste e explosão de sabor.

6. Galinhada com pequi (Centro-Oeste)

O arroz absorve os aromas da galinha caipira e do pequi, criando um prato aromático e cremoso. É forte, tradicional e afetivo — e o pequi, com seu sabor único, marca quem prova pela primeira vez.

7. Dobradinha com feijão branco (Sul/Sudeste)

Uma receita clássica que transforma miúdos em prato nobre. O feijão branco equilibra a intensidade dos ingredientes com suavidade, enquanto o caldo denso e temperado conforta.

8. Baião de dois / Arroz de marisco (Nordeste)

Dois clássicos nordestinos que brilham pelo equilíbrio entre cremosidade, sal, gordura e umami. O feijão, o arroz, a carne seca ou os mariscos, o queijo coalho e o coentro criam uma combinação de sabores regionais inesquecíveis.

9. Escondidinho de carne seca com purê de mandioca (Nordeste / Brasil todo)

Cremoso, reconfortante e com contraste irresistível entre o purê macio e o recheio salgado e fibroso da carne seca. É aquele tipo de comida que acolhe em qualquer ocasião.

10. Pato no tucupi (Pará)

Um dos pratos mais complexos da Amazônia. O tucupi fermentado, o jambu e o longo tempo de cocção criam um caldo ácido, intenso e repleto de camadas de sabor. É ritual e banquete ao mesmo tempo.