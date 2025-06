A vinícola brasileira Salton, maior exportadora nacional de espumantes para os Estados Unidos, acaba de conquistar um importante reconhecimento internacional. O Salton Prosecco Rosé foi eleito o Espumante Brasileiro do Ano no Sommelier’s Choice Awards 2025, competição realizada em Chicago (EUA) que avalia vinhos de todo o mundo. O rótulo premiado recebeu 93 pontos dos jurados e fez parte de um desempenho de destaque da marca no evento, onde a Salton conquistou 17 medalhas, sendo cinco de ouro.

O Sommelier’s Choice Awards é considerado uma das principais competições do setor nos Estados Unidos, reunindo sommeliers, compradores e especialistas de bares, restaurantes e clubes de todo o país. Os vinhos são avaliados por critérios como qualidade, valor e apresentação. Em sua edição de 2025, o concurso contou com cerca de 1.500 rótulos inscritos, sendo a maioria dos EUA, além de representantes de países tradicionais como França, Itália, Austrália e Espanha.

Entre os premiados da Salton, o grande destaque foi o Prosecco Rosé, uma combinação das uvas Prosecco e Merlot cultivadas na Serra Gaúcha. O espumante é classificado como brut leve e elegante, com notas aromáticas que misturam frutas cítricas, maçã verde e toques de frutas vermelhas, como morango e cereja. O rótulo está disponível para venda online no site oficial da vinícola.

Além do reconhecimento como melhor espumante brasileiro, a Salton recebeu medalhas de ouro por outros quatro rótulos: Salton Ouro Brut Rosé, Salton Ouro Moscatel, Salton Brut e Salton Brut Rosé. Também foram premiados com prata rótulos das linhas Alma, Évidence, Séries, Prosecco e Moscato. O Salton Séries Moscato Rosé completou a lista de vencedores com medalha de bronze.

Vinho Rosé

O vinho rosé é um tipo de vinho que combina a leveza dos vinhos brancos com algumas das características dos tintos, como aromas de frutas vermelhas e certa estrutura. Sua coloração rosada, que varia do salmão claro ao rosa vibrante, vem de um processo chamado maceração curta, no qual as cascas das uvas tintas permanecem em contato com o conteúdo por pouco tempo - apenas o suficiente para extrair uma quantidade limitada de pigmentos, taninos e aromas.

Prosecco

Prosecco é um vinho espumante originário da Itália, mais especificamente das regiões do Vêneto e Friuli Venezia Giulia, reconhecido por sua Denominação de Origem Controlada (DOC ou DOCG). Embora a versão mais conhecida seja o espumante branco, também existem versões rosé, frisante (levemente gaseificadas) e tranquilas (sem gás).

A base do Prosecco é a uva glera, que deve compor no mínimo 85% do corte Reprodução/Getty Images

A base do Prosecco é a uva glera, que deve compor no mínimo 85% do corte. Essa variedade branca é conhecida por seus cachos grandes, amadurecimento tardio e perfil aromático delicado. No Brasil, a Serra Gaúcha é um ambiente prospero para o cultivo da uva glera, devido às condições climáticas e geográficas.

Reconhecimento internacional e legado centenário

Com 115 anos de história, a Salton é a vinícola em atividade mais antiga do país e uma das maiores referências da vitivinicultura nacional. Suas operações incluem quatro unidades de negócio: em Bento Gonçalves (RS), Santana do Livramento (RS), São Paulo (SP) e Jarinu (SP). A marca também sobressai por sua atuação em sustentabilidade e inovação, com investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento em parceria com universidades brasileiras.

De acordo com a Nielsen, empresa global de dados e informações, desde 2005, a vinícola lidera as vendas de espumantes no Brasil e se destaca entre as principais marcas brasileiras no exterior - sendo a quinta mais importada pelos Estados Unidos, segundo a Ideal Consulting.