Dia dos Namorados: descubra o vinho perfeito para cada signo

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Nada melhor do que brindar o amor com um vinho. Embora existam casais que façam isso todas as semanas, a influência do dia 12 de junho na vida da maior parte dos brasileiros é inegável. Escolhida para marcar o Dia dos Namorados em 1948, a data é responsável por movimentar o setor gastronômico, tanto com apaixonados que buscam restaurantes para jantar quanto por casais que preferem preparar algo especial em casa.

Em ambas as situações, o vinho é a companhia perfeita. Dentre os diversos tipos da bebida, uvas e safra, a escolha do rótulo pode ser uma tarefa difícil. Por isso, a sommelière da Wine, Thamirys Schneider, descomplicou um pouco este vasto universo e sugeriu vinhos ideais para cada signo, levando em consideração características já conhecidas de cada um deles. Confira:

Signos de fogo

Áries (21 de março a 19 de abril)

Conhecido por ser um dos signos mais intensos do horóscopo, engloba pessoas muitas vezes competitivas e determinadas, que não dão o braço a torcer. O vinho perfeito para agradar ariano também é intenso e encorpado. Thamirys indica a uva Primitivo, que tem essas características de estrutura.

A sommelière da Wine, Thamirys Schneider, sugere rótulos ideais para cada signo Izabelly Custodio/Divulgação

Outro ponto importante na hora de escolher um vinho para esse signo é levar em conta a sua impulsividade e impaciência. “Sugiro vinhos que podem ser abertos e logo degustados, que não precisem ‘abrir’ por muito tempo” destaca a sommelière.

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Os leoninos são conhecidos por chegarem chegando. Exalam autoconfiança e sentimento de liderança. O vinho ideal para esse signo, evidentemente, precisa ter personalidade. Por isso, Thamirys associou o espumante ao signo.

“A escolha do espumante é pela efervescência da perlage (as borbulhas), mas ele é também um vinho vibrante com muito frescor. O espumante vai tanto para um drinque de boas-vindas quanto para celebrar grandes feitos. Ele não passa despercebido, provoca um estouro, assim como os leoninos”, explica.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Portadores de um espírito solto, amantes da liberdade. Esses são os sagitarianos. Por essas características, pode-se dizer que um rótulo perfeito para eles é descontraído, despretensioso e inusitado.

Thamirys conta que chegou até a pensar no espumante para os sagitarianos, já que são pessoas que amam festejar e celebrar a vida. Essa seria, de acordo com a sommelière, uma boa opção para eles, mas ela optou por sugerir vinhos jovens, que podem ser abertos em diferentes ocasiões e que não necessitam também de muito tempo para “abrirem”. “Acho legal apostar em vinhos prontos para beber”.

Signos de água

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Empatia e sensibilidade são características marcantes deste signo. Cancerianos também tendem a ser protetores. Tendo isso em mente, Thamyris sugere vinhos com histórias, que carregam também nomes por trás. Para isso, além de escolher a bebida, é interessante pensar na vinícola e na família responsável por ela.

Por tudo isso, a especialista indicou uma vinícola específica: a Viña Las Perdices. No rótulo do Las Perdices Tinamú 2019 (R$ 389,90 no site da Wine) que ela sugere, tem desenhos de aves perdizes, que, depois de migrarem, se instalam, criam ninhos e família. Isso também se relaciona com o canceriano. “A ligação vai além da bebida, também passa pelo rótulo e pelo projeto da vinícola, que nesse caso é familiar”.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Os escorpianos são misteriosos e muito intensos e misteriosos, inclusive em relação à paixão. Por isso mesmo, a escolha do vinho para o Dia dos Namorados deve ser certeira. A sommelière indica bebidas que vão se “abrindo” lentamente, que a cada gole, indiquem novas notas e sabores.



Esse processo de “sedução” do vinho por meio do mistério e das constantes descobertas estão normalmente ligados a bebidas com alto potencial de guarda e que já tiveram muitos meses ou anos de envelhecimento.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Pessoas de peixes são generosas, solidárias e sensíveis. A característica mais destacada por Thamirys, no entanto, foi a paixão: os piscianos tendem a ser apaixonados. Um vinho que casa muito bem com esse ponto é o rosé.

Desde sua tonalidade delicada e encantadora até as notas aromáticas e levas, a sommelière o enxerga como a aposta ideal para os piscianos.

Signos de ar

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Os aquarianos são idealistas, reflexivos, não aceitam bem algo que não concordam. Thamirys passou, então, a buscar no mundo dos vinhos esse “vanguardismo contracultural” muito próprio dos aquarianos.



A sommelière chegou em um Chianti (denominação de origem de uma região da Toscana, na Itália) que fugia do comum. Essa região, que é mundialmente conhecida pela produção de vinhos clássicos, levou um “susto” ao se deparar com uma produção que levava um rótulo laranja.

O Chianti moderno em questão é o Piccini D.O.C.G. Chianti 2023 (R$ 104,90 no site da Wine), já conhecido como “orange label” (rótulo laranja em inglês). “Ele é conhecido mundialmente por seu rótulo, por ter gerado muita estranheza inicialmente e, justamente pela inovação, se tornou o ‘Chianti do século 21’”, destaca a especialista.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Os librianos são equilibrados e buscam a harmonia, inclusive em suas relações amorosas. Vinhos que combinam com a personalidade diplomática desse signo são os vinhos verdes. Essas bebidas são produzidas em uma região de Portugal que levam esse nome e podem ser de diferentes estilos, como tintos ou brancos, por exemplo.

“São vinhos refrescantes, mais levinhos, agradam gregos e troianos. São vinhos que comunicam bem com quem bebe vinhos mais secos ou mais adocicados”, comenta Thamirys, destacando, ainda, a versatilidade na hora de harmonizá-los com comidas.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Ágeis e em busca de novidades. Assim são os geminianos, que também são reconhecidos por sua comunicação inteligente, que faz com que saibam conversar com diversos tipos de pessoas.





“O estilo de vinho rosé, é associado à versatilidade. É, por exemplo, um vinho indicado para levar ao churrasco, onde tem carnes vermelhas, de porco, de frango, tropeiro, vinagrete e outras comidas. É um vinho coringa, ideal também para pessoas versáteis”, destaca.

Signos de terra

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Os taurinos são pessoas estáveis, que buscam segurança em todos os sentidos de suas vidas. Na escolha de um vinho, portanto, tudo deve ser pensado para que ela seja certeira. Uma das características popularmente ligadas aos taurinos é a paixão pela culinária.

Pensando nisso, Thamirys indica vinhos que harmonizem bem, que sejam interessantes de serem degustados ao lado de refeições para pessoas desse signo. Vinhos com a uva italiana San Sangiovese são historicamente ligados à harmonização, por isso, ela os classifica como uma boa dica para presentear ou degustar ao lado dos taurinos.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Os virginianos são práticos e perfeccionistas. Pensando nesse carinho com os detalhes, Thamirys optou por relacionar o signo a uma região com produção muito definida, em vez de uma uva ou tipo de vinho.



Na região de Bordeaux, na França, a produção de vinho é coisa séria. Ela é reconhecida como uma das mais prestigiadas localidades produtoras do mundo. “Existem lá cuidados minuciosos e analíticos no processo de produção. Ano após ano, há estudos que mudam a porcentagem das uvas a dependem da safra, de especificidades de determinada colheita. Toda essa pesquisa existe em busca de harmonia do vinho”, destaca.

Em suma, se os virginianos fossem produzir um vinho, ele poderia muito bem ser fabricado em Bordeaux.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Os capricornianos são disciplinados, têm seus pés no chão. Para agradá-los, pode ser melhor apostar em algo certeiro e já bastante reconhecido. Por isso, Thamirys aposta em vinhos premiados e, mais que isso, em bebidas com premiações em safras consecutivas. Isso, afinal, ressalta a constância desses rótulos.

Nesse caso, a indicação da sommelière é o Vértice Limited Edition 2021, tinto chileno com altos prêmios e grande estrutura. Segundo ela, é uma escolha segura, robusta e memorável.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino