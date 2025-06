Restaurantes brasileiros saem da lista de 50 melhores do mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 50 Best Restaurants, um dos principais rankings da gastronomia mundial, anunciou nesta quinta (5) a lista das casas selecionadas entre a 51ª e 100ª posições em 2025. Os brasileiros Oteque e A Casa do Porco caíram posições no ranking e, desta vez, ocuparam a 81ª e 83ª posição, respectivamente.

Em 2024, ambos os restaurantes estavam na lista dos 50 melhores do mundo - na época, o paulistano A Casa do Porco ocupou a 27ª posição e o o carioca Oteque, a 37ª.

Neste ano, o restaurante Tuju, do chef Ivan Ralston, fez sua estreia no ranking e conquistou a 70ª posição. De volta à lista, o paulistano Evvai se sagrou o 95º melhor do mundo. As casas paulistanas também receberam duas estrelas no Guia Michelin de 2025.

O ranking do 50 Best classifica uma centena de restaurantes ao redor do mundo. Para chegar à lista final, o prêmio reúne votos de mais de mil jurados do setor, divididos entre profissionais da gastronomia, como chefs e proprietários de restaurantes, jornalistas, críticos e foodies.

O restaurante Lasai, comandado pelo chef Rafa Costa e Silva no Rio de Janeiro, é o único brasileiro que estava na lista de 2024 e não apareceu neste ano. Da última vez, ocupou o 58º lugar.

O anúncio dos 50 primeiros colocados será feito no dia 19 de junho.

Veja a seguir a lista completa das casas que ocupam as posições de 51 a 100 no ranking do 50 Best de melhores restaurantes em 2025.

Melhores restaurantes do mundo em 2025, segundo o 50 best



51. Alcalde (Guadalajara, México)





52. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Alemanha)





53. Den (Tóquio, Japão)





54. El Chato (Bogotá, Colômbia)





55. La Colombe (Cidade do Cabo, África do Sul)





56. Jordnær (Copenhague, Dinamarca)





57. Onjium (Seul, Coreia do Sul)





58. Restaurant Tim Raue (Berlim, Alemanha)





59. Nobelhart & Schmutzig (Berlim, Alemanha)





60. Pujol (Cidade do México, México)





61. Nuema (Quito, Equador)





62. Willem Hiele (Oudenburg, Bélgica)





63. Bozar (Bruxelas, Bélgica)





64. Fu He Hui (Xangai, China)





65. Quique Dacosta (Dénia, Espanha)





66. Saint Peter (Sydney, Austrália)





67. Arca (Tulum, México)





68. Masque (Mumbai, Índia)





69. Hi?a Franko (Kobarid, Eslovênia)





**70. Tuju (São Paulo, Brasil)**





71. Sazenka (Tóquio, Japão)





72. Chef Tam's Seasons (Macau, China)





73. Tantris (Munique, Alemanha)





74. Mountain (Londres, Inglaterra)





75. Mil (Cusco, Peru)





76. Leo (Bogotá, Colômbia)





77. Le Doyenné (Saint-Vrain, França)





78. Cocina Hermanos Torres (Barcelona, Espanha)





79. Coda (Berlim, Alemanha)





80. SingleThread (Healdsburg, EUA)





**81. Oteque (Rio de Janeiro, Brasil)**





82. Fyn (Cidade do Cabo, África do Sul)





**83. A Casa do Porco (São Paulo, Brasil)**





84. Aponiente (El Puerto de Santa María, Espanha)





85. Txispa (Atxondo, Espanha)





86. The Clove Club (Londres, Inglaterra)





87. Mugaritz (San Sebastián, Espanha)





88. Salsify at the Roundhouse (Cidade do Cabo, África do Sul)





89. Huniik (Mérida, Espanha)





90. Le Bernardin (Nova York, EUA)





91. Koan (Copenhague, Dinamarca)





92. Al Gatto Verde (Modena, Itália)





93. Burnt Ends (Singapura)





94. Meet the Bund (Xangai, China)





**95. Evvai (São Paulo, Brasil)**





96. Atelier Crenn (São Francisco, EUA)





97. Labyrinth (Singapura)





98. César (Nova York, EUA)





99. Amisfield Restaurant (Queenstown, Nova Zelândia)





100. Neolokal (Istambul, Turquia)