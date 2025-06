Jantar mais concorrido do ano: descubra menus para o Dia dos Namorados

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Desde 1948, no Brasil se comemora, no dia 12 de junho, o Dia dos Namorados; dois dias antes da data que homenageia Santo Antônio, o famoso santo casamenteiro. A data foi escolhida por razões comerciais, já que o mês era de pouco movimento no comércio, e com base na celebração do santo.



Hoje, além do comércio, o setor de bares e restaurantes é muito influenciado pela data. Muitas casas mineiras dizem, inclusive, que a noite do Dia dos Namorados é a mais importante do ano, e que pode chegar a movimentar três giros no salão, isto é, encher o restaurante três vezes em uma mesma noite.

Casais que procuram locais para celebrar o amor contam com uma vasta lista de restaurantes que agradam todos os perfis de namorados: dos mais jovens aos mais velhos, de amantes da gastronomia italiana à asiática e de faixas de preço mais elevadas à opções mais acessíveis.

Clássico e romântico

Os casais apaixonados podem sentir o delicioso sabor da Itália sem sair de Belo Horizonte, através da sua deliciosa gastronomia. Massas e risotos com as mais variadas carnes, molhos e complementos fazem sucesso em restaurantes da cidade. Não são todos, entretanto, que optam por manter a tradição nos preparos, como é feito na Província di Salerno.



A casa que existe desde 1983, foi por anos comandada pelo chef Remo Peluso, que faleceu em 2022. Desde então, Marcello Peluso – sobrinho de Remo –, seu irmão, o chef Bruno Peluso, e Isabella Peluso, sua esposa, se uniram para comandar a casa.

conchiglione com tomates confitados e lascas de grana padano, do Província di Salerno Paulo Marcio/ Divulgação



Os anos de atuação transformaram o restaurante em um refúgio para muitos clientes, que acabam se tornando amigos da casa e dos garçons. “As pessoas vêm aqui porque gostam de ser chamadas pelo nome”, comenta Marcello, destacando a relação estabelecida com alguns frequentadores.

No Dia dos Namorados, uma das mais aguardadas e concorridas do ano, a lógica permanece a mesma. Por isso, a maioria dos casais que vão celebrar o dia especial são clientes fiéis do restaurante. Por isso, o menu dessa noite (R$289 por pessoa) é baseado naquilo que já servem no restaurante e que fazem de melhor. Na ocasião, será servido um couvert com pães, sardella, caponata e berinjela em conserva, serão oferecidas também duas opções de entradas: uma moquequinha de siri e um creme de abóbora com ragu de cogumelos.



Em relação aos pratos principais, os clientes poderão escolher dentre cinco opções: tornedor de filé mignon com fettuccine ao molho gorgonzola; risoto de bacalhau com crisp de alho-poró; cordeiro assado ao molho de vinho com cavatelli com erva aromática; fettucine costa amalfitana com camarões, brócolis e pimentões e bucatini com tomates confitados e lascas de grana padano (a massa pode ser substituída por conchiglione ou fettuccine). De sobremesa, o menu oferece o sorvete Tartufo, com calda quente de chocolate e nozes, ambrosia ou salame de chocolate com pistache.



Marcello Peluso destaca que, na elaboração do menu criado pelo chef Bruno Peluso, foram levados em conta fatores como a demanda por, pelo menos, uma opção vegetariana, pratos quentes que combinassem com o clima mais frio da data e os tradicionais pratos da gastronomia do Sul da Itália.

Requinte e modernidade

figo ao forno com cre de mascapone Studio tertulia

Essas são duas das características naturais no Gero, restaurante do Hotel Fasano. No Dia dos Namorados, elas serão traduzidas em um menu especial para os apaixonados, com opções para todos os gostos. “Buscamos o equilíbrio entre a tradição e a novidade. Selecionamos receitas clássicas que remetem à nossa identidade, mas também introduzimos receitas inéditas especiais para essa ocasião”, destaca Marcelo Pace, chef do restaurante.



O menu do Gero para o Dia dos Namorados (R$420 por pessoa) conta com duas opções de entrada: o carpaccio de atum com pesto de manjericão e o creme de funghi com massa folhada. Os clientes poderão escolher entre três sugestões de pratos principais: ravioli de pato ao molho de laranja; salmão selvagem com arroz negro ou costeleta de cordeiro ao molho de vinho do Porto. Para adoçar a noite, o restaurante vai servir uma panelinha de figos ao forno com creme de mascarpone.

Ao lado do Dia das Mães, o Dia dos Namorados é uma das datas de mais movimento na casa, e, por isso, exige atenção redobrada na cozinha e no salão. “As etapas do mise en place (preparo dos cortes dos ingredientes usados) se iniciam no começo da semana do evento. Quanto à equipe, promovemos treinamentos práticos à medida em que as receitas são executadas e aprovadas, garantindo que a equipe esteja alinhada e segura”, ressalta.



O chef chama a atenção ainda para o planejamento em relação aos insumos, que devem ser comprados com antecedência e, como o cardápio é exclusivo da data, precisa haver um cálculo que evite o desperdício. “O planejamento é essencial. Monitoramos de perto o número de reservas para dimensionar as compras e garantir o uso consciente de insumos”.



Além do Gero, o Baretto, também situado no hotel Fasano, vai oferecer um menu especial para a data em um jantar harmonizado com champagne Perrier-Jouët Grand Brut e um show. Os ingressos para o evento podem ser comprados pelo site Sympla.

Ao lado dos vinhos

Medalhões de filé mignon ao molho de amoras com aligot de batatas com toque de queijo defumado, do AA Wine Experience Tainá Moura/ Divulgação

Um bom menu vem acompanhado de uma ótima carta de vinhos, especialmente em datas comemorativas. E quando o assunto é vinho, o AA Wine Experience é o lugar ideal. A casa que conta com mais 1.5 mil rótulos de vinho oferece opções para todos os gostos e bolsos.



Para que os clientes não fiquem perdidos em meio a tantas garrafas, sommeliers podem sugerir o que melhor harmoniza com o menu especial do Dia dos Namorados (R$289 por pessoa). A casa vai trabalhar com três opções de entradas, três de pratos principais e duas de sobremesas.



Sinfonia de folhas com lascas de morango, redução de balsâmico, queijo brie e tomates assados; mil-folhas de salmão finalizado com gel de bergamota e creme de batatas com gorgonzola e iscas de filé mignon são as sugestões para iniciar o jantar. Os pratos principais seguem a linha das entradas e do cardápio do restaurante como um todo, mesclando referências da gastronomia internacional, da casa da avó de Tainá Moura, chef executiva e ingredientes regionais.



A chef, que aposta no mil-folhas de salmão como a entrada mais badalada, arrisca a dizer que o filé, como de costume, será a estrela da noite. Além dos medalhões da carne, o prato em questão vem com um molho de amoras e é acompanhado por um aligot de batatas com queijo defumado de Araxá. A casa também servirá um risoto com anéis de lula, camarões e mexilhões finalizado com pomodoro e manjericão e um fettuccine ao molho funghi (espécie de cogumelo) com crocante de alho-poró, uma alternativa vegetariana.



As sobremesas oferecidas têm perfis bem diferentes. A primeira delas é um coração de chocolate recheado com semifreddo de caramelo salgado e crumble de cacau. Tainá acredita que esse será um sucesso, afinal, caramelo e chocolate são uma combinação clássica e sem erro. O verrine de creme de maracujá e frutas frescas com perfume de hortelã não deixa, no entanto, de contar com uma mistura tradicional, o maracujá com o morango. A escolha das frutas ainda está relacionada com a data. Tanto o morango, com seu tom vermelho ardente quanto o maracujá são conhecidos por serem frutas da paixão.

Além dos pratos, pizzas

Pizza Amore al tartufo, do Barolio, leva creme à base de três queijos, muçarela de búfala, cogumelos salteados, presunto parma, pesto de rúcula, lascas de grana padano e mel trufado Renan Lameu/ Divulgação

Massas e pizzas são, sem dúvidas, paixões mundiais. Por meio delas, a Itália espalhou um pouco de sua cultura – ou do estereótipo sobre ela – pelo mundo. Em cada país, elas se fundem com ingredientes locais e tradições distintas das praticadas no país europeu. No Brasil, por exemplo, o macarrão se tornou uma espécie de salada gelada com maionese – a macarronese – e a pizza ganhou elementos como o catupiri e o ovo cozido.



O resgate da simplicidade da pizza italiana vem ganhando palco no país. Em BH, o Barolio se destaca pela pizza romana com algumas pitadas de modernidade. Em funcionamento desde 2018, a casa que, apesar de ser premiada pelas pizzas tradicionais, também serve pratos como massas e carnes.

No menu do Dia dos Namorados (R$457 por casal), a casa optou por pratos que utilizassem ingredientes que já são trabalhados no cardápio com um toque de inovação. Mateus Hermeto, sócio-proprietário explica que trabalham com menus para essa data desde a abertura, e que, em experiências passadas, tiveram alguns problemas com cardápios exclusivos, com pratos inéditos.



O desperdício de alimentos, já que o restaurante oferece o menu especial por um dia (há a possibilidade de atenderem dois dias neste ano) e o treinamento e preparação para que o atendimento seja ideal foram questões que moldaram o menu deste ano.



A entrada oferecida pela casa é uma seleção de antepastos feita para o casal compartilhar. Clássicos do Barolio como a focaccia e a bruschetta de tomates, presunto parma, queijo brie e gorgonzola são alguns dos itens que compõem esse aperitivo.



Os clientes podem escolher o que jantarão entre as quatro opções oferecidas pela casa, que seguem a mesma linha dos menus que geralmente preparam. “Tentamos sempre oferecer uma opção de peixe, uma de carne, uma de massa e outra de pizza”, destaca Mateus.

As opções deste ano são: tagliatelle ao pesto de pistache, burrata e tomates confitados; escalopes de filé mignon grelhado com molho de vinho tinto acompanhados por nhoque à romana (maiores e achatados, são grelhados) com molho de manteiga de sálvia e toque de limão-siciliano; salmão grelhado ao molho de laranja e balsâmico com purê de batatas com mascarpone e uma pizza em formato de coração, coberta por um creme de três queijos, cogumelos salteados, muçarela de búfala, presunto parma, lascas de grana padano e mel trufado.

Menus para sair do óbvio

Ossobuco de porquinho com texturas de milho, do lagar magê Monteiro/divulgação



O amor pode ser diverso em vários sentidos, inclusive nos sabores. E, para celebrar o Dia dos Namorados, porque não apostar em gastronomias inusitadas e criativas? Restaurantes recém-abertos apostam no menu especial para a data contando que os clientes embarquem em suas propostas e jornadas sensoriais.



Por meio de referências diversas nacionais e internacionais, o Lagar, “irmão” mais novo do tradicional Tragaluz, em Tiradentes, propõe um resgate de ingredientes regionais. “O lagar não fala só de Minas Gerais, essa grande mistura tem o azeite e o vinho como elementos centrais”, destaca o chef Felipe Rameh. Isso está presente no nome do restaurante, afinal lagar é a máquina utilizada para prensar olivas na produção do azeite e uvas na fabricação de vinhos.



No menu do Dia dos Namorados (R$250 por pessoa), o chef criou uma experiência de degustação em cinco tempos a partir dos principais pratos da casa. “Esses são pratos do cardápio que têm uma boa saída, mas em versão menor, o Lagar é muito novo, então vi o Dia dos Namorados como uma oportunidade para apresentar mais sobre o restaurante”, destaca.



O chef explica também que, como em todos os menus degustação que desenvolve, ele pensa em uma sequência harmoniosa a ser seguida. “Sempre quando penso em um menu, penso em uma evolução de sabores, partindo de pratos mais leves e frescos e fechando com pratos mais intensos”, destaca.



O cardápio começa com um couvert com pão da casa, mescla de azeitonas, coalhada seca, pó de azeitona, conserva do chef e azeite, em seguida, será servida a entrada, um crudo de atum, straciatella, água de tomate e cítricos. Os pratos principais serão o risoto de abóbora com camarão e o ossobuco de porco cozido no próprio molho com sálvia e laranja, texturas de milho e roti. “Esse prato conversa muito com a mineiridade e com o próprio Tragaluz”, destaca Felipe. A sobremesa servida também remonta raízes mineiras: é uma goiabada cascão prensada em castanhas de caju, frita na manteiga, deitada em queijo cremoso e acompanhada de sorvete artesanal de goiaba.

Não há sushi por aqui

tori Paitan do yokai izakaya: ramen com caldo de frango encorpado e aveludado, kosho de limao, bok choy, kikurage, cebolinha, ajitama e cebola tostada. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Por muito tempo, a gastronomia asiática se restringiu a pratos frios japoneses como os sushi. Nos últimos anos, a capital mineira passou a sediar um crescimento no número de restaurantes e bares que olham para o continente asiático com outras lentes: focando em comidas quentes.



Nesse cenário, os Izakayas ganharam protagonismo. Eles são como botecos japoneses, que inclusive podem incorporar preparos de outras culturas orientais. São espaços despretensiosos onde se encontram pratos quentes, cervejas e drinques. Quem procura sashimis ou sushis, não precisa nem procurar esses bares. “Nós também usamos no dia a dia, muitos ingredientes pouco conhecidos aqui como componentes da cultura oriental, como o próprio quiabo”, destaca Caio Oliveira, sócio do empreendimento ao lado de Ana Uemura, carinhosamente conhecida como Karu.

Para aqueles que quiserem experimentar pratos asiáticos quentes inéditos neste Dia dos Namorados, a sugestão é a visita ao Yokai Izakaya. Em sua primeira experiência com um cardápio especial para a data (R$150 por pessoa), a casa de pouco mais de um ano investiu no pedido dos clientes, além de combinações desenvolvidas pelos sócios e responsáveis pela gastronomia.



Primeiramente, é servido o Otoshi, um couvert, que vem com um Tamagoyaki, uma espécie de omelete japonesa feita com camadas de ovos enrolada, com requeijão de raspa maçaricado e pasta de umeboshi (ameixa-japonesa em conserva). O menu conta também com duas entradas, uma de cada para o casal: o Kinoko korokke, um croquete de cebola caramelizada, cogumelo e queijo com molho agridoce e o Poteto takoyaki, bolinhas de polvo e batata com molho rico em umami levemente agridoce, maionese e alga nori.



São duas opções de principais para cada um escolher: o Hijiki Gohan, que leva arroz gohan cozido com cogumelos, alga hijiki (japonesa), cenoura e acompanhado por bok choy (acelga chinesa) e molho goma (a base de gergelim) e o Tori paitan, que é um ramen (massa oriental em caldo) com caldo de frango encorpado, kosho (pasta de casca de cítricos fermentada) de limão, bok choy, kikurage (cogumelo orelha-de-pau), cebolinha, ajitama (ovos cozidos e marinados em shoyu, sakê e mirim) e cebola tostada.

A sobremesa é um dos itens mais inusitados do menu. Uma pavlova de matcha (chá-verde extraído da planta Camellia sinensis) servida com anko (pasta doce de feijão), ganache de chocolate branco e geleia de morango e frutas vermelhas.

Receita: Goiabada Tragaluz servida no Lagar

Goiabada Tragaluz, Cria Café/ Divulgação

Ingredientes:

1 unidade de goiabada cascão;

Castanha-de-caju granulada o suficiente para "empanar" a goiabada;

1/2 colher (sopa) rasa de manteiga (para untar);

250g de queijo cremoso (tipo catupiri) em saco;

2 colheres de sorvete de goiaba.

Modo de preparo:

Corte pedaços retangulares da goiabada;

Prense-os na castanha-de-caju granulada;

Em uma frigideira, frite-os na manteiga até a goiabada amolecer;

Em um prato liso, faça uma “cama” farta de queijo cremoso;

Deite a goiabada ainda quente nessa cama, fazendo com que ela cubra todo o creme;

Sirva com uma bola de sorvete de goiaba (para que ela não escorregue no prato, coloque um pouco de castanha antes de colocá-la).

Serviço

Lagar Tragaluz BH

Rua Bernardo Guimarães, 2402, Santo Agostinho (shopping DiamondMall)

Almoço executivo todos os dias, das 11h30 às 15h30

Café e winebar todos os dias, das 15h30 às 18h

Jantar todos os dias, das 19h às 23h

Província di Salerno

Rua Maranhão, 18, Santa Efigênia

(31) 3241-2205

Segunda, das 12h às 15h

De terça a sexta, das 12h às 15h e das 19h à 00h30

Sábado, das 12h às 16h e das 19h à 01h30

Domingo, das 12h às 17h

Barolio

(Savassi)

Rua Tomé de Souza, 616, Savassi

(31) 3665-8049

De segunda a quinta, das 11h30 às 23h

Sexta, das 11h30 às 23h309

Sábado, das 12h às 23h30

Domingo, das 12h às 23h

(Vila da Serra)

Alameda Oscar Niemeyer, 1033, Vila da Serra

(31) 3786-1359

De segunda a quinta, das 11h30 às 23h

Sexta e sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 21h



Yokai Izakaya

Rua Ceará, 1599, Funcionários

De quarta a sábado, das 18h às 22h30

AA Wine Experience

Rua Curitiba, 2102, Lourdes

(31) 2527-6194

De segunda a quinta, das 18h às 23h30

Sexta e sábado, das 18h à 00h

Gero (Fasano)

Rua São Paulo, 2.320, Lourdes

(31) 3500-8970

De segunda a quinta, das 12h às 15h e 19h às 00h |

Sexta e sábado, das 12h às 01h

Domingo, das 12h às 17h