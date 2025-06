Queijos e vinhos são companheiros perfeitos para as noites de frio

Com o frio comendo solto (o termômetro de minha varanda deu 15 graus na manhã de ontem), nada melhor que reviver um programa meio esquecido por aqui. Trata-se da noite de queijos e vinhos, que substitui reuniões mais complicadas e pode ser resolvida com uma ida à loja de frios.

Basta combinar duas ou três qualidades de queijo com outro tanto de vinho tinto (branco não vale), está pronta a festa. Sem dar trabalho nenhum.

Além do queijo e do vinho, você pode acrescentar pão, torradas e biscoitos salgados ao cardápio. Para enfeitar a tábua e dar um toque adocicado à noite, frutas secas e uvas são bem-vindas.

O queijo mineiro é produto típico do Brasil, criado em 1880 na região da Mantiqueira, perto de Barbacena. Curado, apresenta casca fina amarelo-palha e massa branca. O sabor é levemente ácido, com furos na massa. Combina com vinhos e goiabada.

O queijo prato também é popular em nosso país. Inspirado em produtos dinamarqueses, surgiu por aqui em 1920. Tem sabor e aroma suaves, massa amarelo-ouro untuosa, com pequenos furos. Além de combinar com vinho e goiabada, vai bem no sanduíche e com doce de leite pastoso.

O queijo gouda veio da Holanda, tem forma cilíndrica e chegou ao Brasil no princípio deste século. Seu produtor de referência fica na Serra da Mantiqueira. Com alto teor de gordura, combina bem com vinho tinto.

Muito indicado nas receitas, o provolone é produzido em vários países e foi introduzido no Brasil por imigrantes holandeses.

Já o queijo chabichou, pouco conhecido e encontrado por aqui, vem da França. O sabor é característico do leite de cabra usado para produzi-lo.

Combina com vinhos tintos encorpados e traz mofos verde-azulados que lhe dão aspecto diferente.

O provolone, originário da Itália, passa por processo especial de defumação, combina com vários pratos de massas, além de vinhos tintos e cerveja.

O parmesão também veio da Itália, tem longa duração, sabor picante, aroma típico e é tradicionalmente ralado.

Por sua vez, o roquefort é feito com leite de ovelha. Tem massa branca, com veias esverdeadas por causa do fungo que elas contêm. Pode ser mais ou menos gorduroso, combina com vinhos tintos, encorpados.

O queijo suíço é composto por dois outros tipos, gruyère e emental. É mais caro: para se fazer uma forma de 80kg, são necessários 900kg de leite. Tem leve gosto de avelã, vai bem com fondue e é um dos poucos que combinam com vinho branco seco.

O camembert deve ser guardado na geladeira, de onde é retirado pelo menos uma hora antes do uso. Combina bem com pão francês e vinho tinto.

