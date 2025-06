Homenagens que emocionam

Trabalho na imprensa há 48 anos. É uma vida. E muito prazerosa. Por incrível que pareça, apesar de sermos um grupo de comunicação, sempre teve uma “disputa” saudável entre os veículos por furos jornalísticos. Isso mesmo, se o jornalista do Estado de Minas conseguia uma notícia que ninguém tinha, guardava a sete chaves, não apenas dos veículos de outros grupos, que eram os concorrentes, mas também dos demais veículos da casa. Como conseguíamos manter o sigilo? Nem me perguntem, mas era possível. Outros tempos.



Imaginem, se era assim entre jornais, TVs e rádios do mesmo grupo, como não era com os de fora? Estou tocando neste assunto porque, há algum tempo, tenho me surpreendido e me emocionado com o que tenho visto na TV aberta.



Sou telemaníaca. Gosto de ver um pouco de tudo, e o que gosto, eu assisto mesmo. Com a entrada dos streamings a coisa complicou um pouco mais, porque é muito conteúdo e o tempo é curto para dar conta de assistir toda a oferta, já que trabalho muito. Já virei até dorameira, coisa que achava que nunca me pegaria. Aviso logo: se não quiser viciar em dorama, não assista o primeiro. Se não, já era. Será fisgada, ou fisgado. É leve, gostoso, divertido. E tem uns de suspense. Acho que só série ou novela turca que eu ainda não encarei. São capítulos demais. As séries que eu gosto não ligo de assistir reprises N vezes.



Voltando ao motivo dessa coluna. Vejo o programa do Luciano Huck, quando era Caldeirão e agora o Domingão. Claro que tem quadros que não gosto e esses eu pulo fora, mas, no geral, eu acompanho. E me emocionei quando o apresentador fez seu programa do dia 18 de agosto de 2024, um dia após a morte do saudoso e eterno Silvio Santos, dedicado a ele.



Não teria dúvidas que a Globo e Luciano não deixariam de falar do grande Silvio, o ícone da TV, mas fazer um programa inteiro dedicado a ele me surpreendeu. Fiquei igual doida zapeando entre a TV Alterosa/SBT e a Globo, para não perder nada.



E em dezembro, Huck levou as filhas de Silvio ao seu programa e fizeram mais um tributo, dessa vez com transmissão simultânea nos dois canais. Foi emocionante. Uma única vez teve esse link entre Gugu e Faustão, mas por causa de patrocínio. Com muito dinheiro rolando, as emissoras topam, sem problema, mas não era o caso.



Ele já fez o lip sync com o filho do Faustão e do Gugu. Mais uma vez homenageou os dois apresentadores. Foi lindo e emocionante. E, em março de 2024, domingo de Páscoa, levou o apresentador Raul Gil para mais um tributo a um profissional de canal concorrente.



Há três domingos, ele fez mais um quadro de arrepiar. Levou o Carlos Alberto de Nóbrega e a Praça é Nossa, em uma homenagem a ele, seu pai e todos os humoristas maravilhosos que passaram pelo banco e já se foram.



Tenho que parabenizar o Luciano Huck. Sua atitude de reconhecer valores é de uma grandiosidade que realmente emociona. Isabela Teixeira da Costa / Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.