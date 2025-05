Roupa suja deve ser (bem) lavada em casa

SIGA NO

Não há nada melhor do que deitar na cama com lençóis macios ou vestir aquela roupa perfumada e delicada. Afinal, ninguém gosta da sensação de aspereza e desconforto causada por alguns tecidos após a lavagem.

Há dicas para evitar que isso ocorra: enxaguar em água abundante para que não restem vestígios do produto de lavar e não usar água com temperatura acima de 60 graus.

Na verdade, pôr roupa e sabão na máquina nem sempre dá o resultado desejado, mesmo que existam produtos com a função de amaciar as peças na lavagem.

Amaciante possui ativos em sua formulação cuja função é realinhar as fibras do tecido, que podem ficar “bagunçadas” após a lavagem. Dessa forma, ele proporciona roupas, fronhas, toalhas e lençóis mais macios.

Além de arrematar a lavagem das roupas, o produto diminui a estática do tecido, proporciona secagem mais rápida e facilita o processo de passar.

Detalhe: amaciante não pode ser colocado diretamente sobre a peça, é melhor diluí-lo. Esses produtos são testados e elaborados quimicamente de forma a não degradar tecidos, garantem os fabricantes.

O bom amaciante deve ter um tensoativo catiônico capaz de neutralizar cargas elétricas das fibras, proporcionando o alinhamento das mesmas, o que lhes confere maciez.

Outra dúvida muito frequente é se o produto provoca alergia. Isso pode ocorrer, dependendo da fragrância, do corante, da sensibilidade do consumidor e da quantidade utilizada. Mas há linhas especiais testadas dermatologicamente.

Amaciantes são elaborados com a tecnologia de microcápsulas de fragrâncias, além do óleo livre, o que proporciona o perfume na abertura do frasco e durante a lavagem.

Microcápsulas se depositam nas fibras dos tecidos. Elas não se rompem durante a lavagem, somente quando as peças estão secas e sofrem algum atrito. Ou seja, ocorre a liberação gradativa durante o uso das roupas e, por esse motivo, a fragrância é mais duradoura.

Há alguns segredos para manter o perfume das peças lavadas, mesmo dentro do armário. Os cuidados começam no cesto, pois acumular roupas úmidas e muito sujas pode impregná-las com mau cheiro, além de propiciar o aparecimento de ácaros e mofo.

O ideal é deixar roupas usadas sobre uma cadeira ou cabideiro antes de jogá-las no cesto. Dessa forma, o suor e a umidade podem secar completamente antes de as peças irem para o cesto.

Fuja da umidade na hora da secagem. Na hora de passar, pode-se colocar um pouquinho de amaciante diluído em água e ir borrifando a peça.

