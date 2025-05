O sabor da fruta no pé

Os 10 parques menos frequentados em BH, com base na estimativa de visitação de 2024 Divulgação/FPMZB/PBH

Muitas vezes, os parques menos visitados são locais pequenos, mas que contam com uma vegetação expressiva, o que é fundamental para o ecossistema e a qualidade de vida na cidade. Já outros, estão localizados, em sua maioria, nas regiões mais distantes da área central e, por isso, costumam contar com um público mais segmentado. Tais ambientes são muito utilizados para eventos como aniversários, festas da família etc. Divulgação/FPMZB/PBH

O levantamento foi realizado pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), que trabalha apenas com estimativa de público, uma vez que os parques municipais não contam com catracas ou contagem de acesso dos visitantes. Celso Santa Rosa e Suziane Brugnara/FPMZB/PBH

1. Parque Alexander Brandt. Localizado na Rua Joaquim Gonçalves da Silva, 67, no Bairro Rio Branco, em Venda Nova, foi criado em 1992, pelo Decreto Municipal nº 7.233, e implantado no mesmo ano, por meio do Programa Parque Preservado. Possui uma área aproximada de 12.000 m² e uma estimativa de público de 200 pessoas por mês. É uma região de alta densidade populacional e com grande valor ambiental por apresentar 80% de sua área com cobertura vegetal nativa. Como opções de lazer, o parque oferece recantos para a contemplação e brinquedos.

2. Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo). Criado em 2001, por meio do Decreto Municipal nº 10.561, e implantado em 2004, por meio de compensação ambiental, o Parque José Dazinho Pimenta, localizado na Rua José Avelino da Silva, 30, no Bairro Cenáculo, também conhecido como Parque Cenáculo, em Venda Nova, possui uma área aproximada de 11.000 m² e uma média de 200 pessoas frequentando o espaço por mês. Sua vegetação é composta, principalmente, por espécies arbóreas nativas, como ipê, açoita-cavalo, pau d'óleo, angico e jacaré. Como opções de lazer, o parque oferece brinquedos e espaços de convivência.

3. Parque Municipal Cerrado. Criado em 2024, o Parque Municipal Cerrado, estabelecido na Rua Padre Argemiro Moreira, 12.015 e Rua Quatro Mil Duzentos e Quarenta e Oito, 240, no Bairro Maria Teresa, divisa com Santa Luzia, possui aproximadamente 176.000 m². Como estrutura, esse parque aberto oferece uma quadra poliesportiva e brinquedos. Não conta com uma média de visitantes.

4. Parque do Bairro Diamante (Colina). Conhecido também como Parque Colina, o Parque do Bairro Diamante foi criado e aberto em 2024. Está localizado na Rua Bela Emília, 261, no Bairro Olaria, no Barreiro, na bacia do Ribeirão Arrudas. Tem uma área aproximada de 12.700 m² e apresenta uma média de 500 frequentadores mensais. Com um impactante pôr do sol, dispõe de brinquedos, academia a céu aberto, recanto com mesas e bancos e um pequeno teatro de arena.

5. Parque Elias Michel Farah. Criado em 2001, pela Lei Municipal nº 8.212, e implantado por medida de compensação ambiental, o Parque Elias Michel Farah fica na Rua Desembargador Paulo Mota, 235, no Bairro Ouro Preto, na Pampulha. Possui uma área de aproximadamente 6.000 m² e conta com uma estimativa de público de 700 pessoas. Sua vegetação [e composta por espécies arbóreas, com predominância de eucaliptos de grande porte. A fauna é composta por insetos e aves, havendo ainda raras ocorrências de pequenos mamíferos.

6. Parque Ecológico do Bairro Universitário. O Parque Ecológico do Bairro Universitário, situado na Rua Aristóteles Ribeiro Vasconcelos, 87A, na Pampulha, foi criado em 2012, pelo Decreto Municipal nº 14.796, e implantado no mesmo ano por meio do Orçamento Participativo 2007/2008. Conta com uma área de aproximadamente 31.000 m² e uma estimativa de 700 visitantes a cada 30 dias. Oferece brinquedos e bancos.

7. Parque Mata das Borboletas. O Parque Mata das Borboletas ocupa uma área de aproximadamente 34.600 m². Situado na Rua Assunção, 650, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul, o espaço possui duas nascentes, uma delas alimenta um pequeno lago artificial e ambas abastecem a Bacia do Córrego Acaba Mundo, afluente do Ribeirão Arrudas. Fonte de alimento e abrigo para a fauna silvestre, o parque recebe cerca de 800 pessoas por mês e abriga uma grande quantidade de borboletas, o que deu origem ao seu nome. Posicionado na encosta da Serra do Curral, o local oferece brinquedos, mesas de xadrez, trilha ecológica, equipamentos de ginástica e área de convivência e contemplação.

8. Parque Ecológico Marcus Pereira de Mello. Criado em 1993, por meio do Decreto Municipal nº 7.690, e implantado em 1996, por meio do Programa Parque Preservado, o Parque Ecológico Marcus Pereira de Mello, estabelecido na Rua Dr. José Olímpio Borges, 120, no Bairro Novo São Lucas, na Região Centro-Sul, possui uma área aproximada de 3.300 m². Sua vegetação é predominantemente exótica e ornamental, com uma cobertura contínua representando de 60% a 80% da estrutura. Como opções de lazer, o espaço, que recebe cerca de 1300 pessoas a cada 30 dias, oferece uma quadra poliesportiva e áreas de convivência com bancos e mesas, além de ser recanto para contemplação.

9. Parque do Conjunto Estrela Estrela Dalva. O Parque do Conjunto Estrela Dalva é uma conquista dos moradores do Bairro Havaí e é posicionado ali pertinho, na Avenida Costa do Marfim, 400, no Bairro Estrela Dalva, na Região Oeste. Conta com um público de 1.600 pessoas por mês. Implantado por meio do Orçamento Participativo em 2002, tem uma área aproximada de 12.000 m² e possui lugar específico para a realização de atividades físicas e um espaço próprio para caminhada, com jardins e um extenso gramado.