Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Mariana Aydar tinha seis ou sete anos quando conheceu Luiz Gonzaga. Sua mãe, a produtora Bia Aydar, era empresária do mestre. Em um shopping paulistano, o rei do baião lhe prometeu uma boneca. “Eu fazia coleções das pequenas, minha mãe falou que era para eu aceitar a que ele desse.” Gonzagão lhe deu uma boneca enorme, quase do tamanho da menina, que se encantou com o gesto.



Parte dessa história está em “Xote destino”, single recém-lançado de Mariana Aydar. Composta por Barro e Indy, nasceu sem muita pretensão. “Eles me conhecem há muito tempo, e a gente estava conversando porque eles iam dirigir meu novo show”, conta ela. O show acabou não saindo, mas desta conversa, onde Mariana contou essa história, veio a letra da canção, produzida por Guilherme Assis e Barro.



“Essa música é muito especial porque tem a ver com a minha história. Sou sudestina, não vivi no Nordeste, mas o forró entrou desde cedo na minha vida. E ele acabou me conduzindo. Hoje em dia, é um estilo de vida. Todos os meus amigos são do forró, minha filha é do forró. A minha balada é só forró, que adoro dançar. E a música fala sobre o destino de cada pessoa”, acrescenta a cantora paulistana. O single rendeu também um vídeo, dirigido por Flora Negri.



O lançamento de “Xote destino” veio em grande momento. É a primeira canção da cantora depois do álbum “Mariana e Mestrinho” (2024), que venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. Na semana passada, veio mais um prêmio, o BTG Pactual da Música Brasileira na categoria Raízes.



No álbum com o cantor, compositor e sanfoneiro sergipano Edivaldo Junior Alves de Oliveira, o Mestrinho, Mariana reverenciou o legado de Dominguinhos, outra referência inconteste em sua carreira. Em 2014, ela lançou, ao lado de Eduardo Nazarian e Joaquim Castro, o documentário “Dominguinhos”, que rendeu também uma websérie.



“Xote destino” vem a público agora porque a maior temporada de shows do ano acabou de ter início. Assim como vários nomes deste segmento, Mariana fica com a agenda lotada entre junho e julho por causa das festas de São João. Não mais exclusivamente no Nordeste. “É todo lugar mesmo, tanto que praticamente todo ano eu lanço uma música nessa época.”



Voltando à boneca de Gonzagão, Mariana conta que se encantou tanto com o presente do amigo de sua mãe que passou a ouvi-lo sem parar. Descobriu, no álbum “De Fiá Pavi” (1987), uma canção que levava seu nome. “Tinha certeza que ele tinha feito para mim”, conta ela a respeito de “Mariana”, a canção que Gonzagão fez para sua neta, a filha de Gonzaguinha.

“XOTE DESTINO”

• Single de Mariana Aydar. Selo Brisa/LF+C. Disponível nas plataformas digitais.