Viiixe: maior festival de forró e piseiro do Brasil confirma edição em BH

No dia 09 de julho, sábado, na Esplanada do Mineirão vai acontecer o maior festival de forró e piseiro do Brasil. Apesar de ser um ritmo que surgiu e se popularizou na Bahia, cada vez mais o piseiro está ganhando espaço em todo o Brasil, se tornando um dos estilos musicais mais tocados do país. Viiixe desembarca em Belo Horizonte e conta com um line up repleto de artistas de destaque no gênero. Os ingressos estão à venda pelo site da Nenety Eventos





A iniciativa já passou por várias cidades brasileiras, como Maceió, Goiânia, Fortaleza, Recife, São Paulo e Salvador. E, agora é a vez da capital mineira receber o melhor do piseiro e forró. Xand Avião, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes e Nattan vão garantir um dia de muita animação e festa.





Além de contar com grandes artistas, o evento também terá ambientes temáticos, espaços instagramáveis e, claro, bares com diversas opções de comidas típicas e bebidas. “Esperamos que, independentemente do estilo musical preferido, todos possam se dar a oportunidade de curtir um pouco desse ritmo nordestino tão contagiante, que tenho certeza que não vai deixar ninguém parado”, convida o cantor Xand Avião, um dos cantores que vai se apresentar no palco do evento.





Ingressos

O Viiixe tem parada confirmada em Belo Horizonte, no dia 09 de julho, a partir das 12 horas, na Esplanada do Mineirão. Não fique de fora dessa, participe do maior festival de piseiro e forró do país, com muita música, comida e bebida boa!





Atrações





Xand Avião





Viiixe, o maior festival de forró e piseiro do país traz para Belo Horizonte um dos maiores sucessos do país. José Alexandre da Silva Filho, mais conhecido pelo seu nome artístico Xand do Avião, é cantor e compositor de forró eletrônico. Com uma longa história nos vocais da banda Aviões do Forró, ele lançou no ano de 2017 o seu primeiro álbum solo, intitulado por Voando Alto.





O cantor já é presença confirmada no palco do festival, para cantar Balanço da Rede, Superação Digital, Bebi Até Cair e vários outros grandes sucessos.





João Gomes

Estourado em todas as rádios do Brasil, sendo o cantor mais ouvido do país, João Gomes promete agitar o festival em BH. Com os sucessos Meu Pedaço de Pecado, Se For Amor e Eu Tenho a Senha, o cantor e compositor de piseiro conseguiu alcançar o topo das músicas mais tocadas no Brasil no Spotify. Com apenas um ano de carreira, já tem suas canções citadas e interpretadas por nomes conhecidos da mídia e até mesmo faz parte da trilha sonora da novela Pantanal.





Tarcísio do Acordeom





Nascido no Ceará, aos 12 anos de idade subiu pela primeira vez em um palco para apresentação de uma banda de forró da sua cidade natal. Quando completou 14 anos, começou a compor as suas primeiras músicas e, logo depois, decidiu seguir carreira solo usando o seu nome artístico: Tarcísio do Acordeon. Em 2020, no meio da pandemia, o cantor viu sua carreira estourar e suas músicas atravessarem o nordeste e entrarem na boca de todo o povo brasileiro.





Meia Noite (Você Tem Meu WhatsApp), Hoje Dói, Nêga, Obsessão, Amar Sem Ser Amado e Aprendi a Maltratar são alguns dos hits conhecidos pelo país e com certeza vão marcar presença no Viiixe.





Zé Vaqueiro





Não é possível falar de Zé Vaqueiro sem lembrar da música Letícia, não é mesmo? Mas a carreira de José Jacson começou muito antes disso, quando ainda era adolescente. Porém o sucesso chegou no segundo semestre de 2020, se tornando uma das maiores referências do piseiro. Com seu álbum O Original, no qual suas músicas tiveram mais de 11 milhões de acessos, Zé Vaqueiro é um dos artistas brasileiros mais ouvidos nas plataformas digitais e garante trazer muito muito piseiro para a capital mineira.





Vitor Fernandes





Cantando desde os seis anos de idade, Vitor Fernandes aos 15 anos de idade conseguiu seguir a carreira de cantor de forma profissional. Bebe Vem Me Procurar foi seu primeiro grande sucesso, quando um vídeo com a música viralizou nas redes sociais. Em 2021 lançou o álbum Piseiro Apaixonado, com canções como Vou falar que não quero, Aliança, Me Chama, que Vitor garante cantar no maior festival de piseiro e forró em BH.





Nattan





Nattan promete agitar a Esplanada do Mineirão com Amor de Fim de Noite, Storiezin, Morena, Pulei na Piscina, Deixa eu Falar Pra Você e muitas outras músicas de sucesso do cantor. Ele largou tudo o que tinha no sertão cearense e foi em busca de uma carreira profissional na cidade grande. Hoje é um dos maiores nomes da nova onda do forró no Brasil.





Marque presença no maior festival de piseiro e forró do país. O Viiixe espera você, para curtir, cantar, dançar e aproveitar muito o melhor da música brasileira.