Chico Buarque tem alta após cirurgia no crânio na terça-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor Chico Buarque, 80, teve alta nesta quinta-feira (5) após ter sido submetido, na última terça (3), a uma cirurgia cerebral para tratar uma hidrocefalia.



A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa. Os médicos avaliaram que ele teve uma boa recuperação após o procedimento e saiu do hospital nesta manhã acompanhado de sua mulher, Carol Proner, e já está em casa.



Na quarta-feira, o neurocirurgião Paulo Niemeyer, que conduziu o procedimento, afirmou à Folha que o problema de saúde enfrentado por Chico é muito comum a partir dos 70 anos e é causado pelo acúmulo de líquido nos ventrículos cerebrais, o que aumenta a pressão dentro do crânio.



"Esse líquido é produzido dentro do cérebro e que tem que circular para ser absorvido. E com a idade, às vezes, essa circulação pode ficar um pouco prejudicada e começa a reter o líquido", explica o médico.



Ele afirma que muitas pessoas convivem com o problema, mas ele pode trazer desequilíbrios e dificuldade de mudar de posição, como sentar, levantar e se virar, e alterações no padrão de caminhada. "A pessoa fica insegura quando anda, pode trazer alguma instabilidade na marcha."



Segundo o neurocirurgião, Chico já estava investigando esses sintomas há algum tempo. "Mas não se chegava muito a uma conclusão. E até que essa hidrocefalia apareceu e a gente achou que tinha que tratar."



A cirurgia envolveu a implantação de uma válvula no centro do cérebro, conectada a um cateter que desce por baixo da pele até a barriga. Quando a pressão aumenta, a válvula, que parece uma moeda fina, abre, drena o excesso de líquido, ele vai para a corrente sanguínea e sai pela urina.



Nos últimos anos, Chico já passou por uma cirurgia na coluna, em 2021, para cuidar de um estreitamento anormal das vértebras por onde passa a medula, além de ter feito uma artroscopia no joelho direito, em 2023, devido ao desgaste da articulação.



No último domingo (1º), Chico foi o convidado especial de Gilberto Gil no show "Tempo Rei", na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Os dois cantaram juntos "Cálice", música composta pela dupla para o show Phono 73, no Anhembi, em São Paulo. No dia da apresentação, eles souberam que a canção havia sido censurada e decidiram cantá-la sem a letra, usando palavras aleatórias.



A participação causou surpresa nos fãs, pois Chico é figura rara nos palcos, com algumas exceções, como os shows de verão da Mangueira e suas próprias turnês, realizadas uma vez a cada cinco ou seis anos, sempre após o lançamento de novos trabalhos musicais.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia