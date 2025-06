Anjos da guarda formados em medicina cuidam de mim

Gosto muito quando meu médico de sempre, Walter Caixeta Braga, aparece em minha casa sem ser convocado, só porque está sem notícias minhas. Tenho também o doutor Giovanni Seixas, que vem sem ser chamado uma vez por mês. Ele faz parte da Amil, empresa que toma conta de meus problemas de saúde – do hospital aos médicos.

Seixas, que trabalha no programa Hospital Residência, olha tudo com o maior cuidado. Me dá vários papéis para assinar, comprovantes de sua visita. É muito cuidadoso, principalmente depois que cheguei aos 90 anos. Não resolve nada sem perguntar muito, a consulta demora mais do que a do consultório.

Ele esteve em minha casa esta semana e a única coisa que mudou foi a quantidade de remédio que tomo para depressão. Já recomendou procurar um psiquiatra, mas eu não quis. Conheço muita gente que deixa o médico que trata de tudo e vai parar no psiquiatra – o resultado não é muito legal, acho.

Na realidade, depressão é o resultado de uma vida que não está sendo levada como deveria. No meu caso, como sempre fiz 1.001 coisas, sinto-me com pouca serventia ao ter as ocupações reduzidas.

O meu médico mensal já pertenceu ao quadro de diversos – e respeitados – hospitais de Belo Horizonte. Não quis continuar porque nesses hospitais grandes e particulares, quando a direção muda, tudo muda. E é difícil ter de se reorganizar a cada mudança. Imagino como deve ser, pois médicos que conheço passam pelo mesmo problema.

Meu pai era médico. Quando morreu, eu tinha pouco mais de 3 anos. Não testemunhei a qualidade de seu atendimento, que devia ser incontável, pois naquele tempo doutores atendiam de unha do pé a tumor no cérebro e câncer no pâncreas.

Meu pai era do tempo do médico generalista, que cuidava de tudo. Não tenho lembrança dele, mas de sua memória ficaram muitos casos. Formado no Rio e clinicando em Santa Luzia, atendia no consultório e em casa. Percorria o interior de carro ou a cavalo, qualquer que fosse a necessidade do paciente. Como sofria de um problema cardíaco, atualmente corrigido apenas com o alargamento de uma vértebra, morreu por causa dessa deficiência. Não havia tratamento naquela época.

Gosto tanto do tema e leio tanto sobre saúde que, vez por outra, penso em por que não estudei medicina. Curiosamente, meu pai não deixou a filhos e netos sua profissão. Mas no restante da família, netos e bisnetos estudaram medicina, trabalham em hospitais e costumam atender parentes naquelas visitas dominicais que são a tradição da família mineira.

Alguns profissionais, aliás, recusam-se a ser “médicos dominicais”. Quem se queixa de sentir isso ou aquilo recebe deles uma única resposta: “Consulte seu médico”. No que fazem muito bem, porque algumas pessoas sentem 1.001 sinais de doença quando o médico chega para curtir momentos de convivência e confraternização, querendo distância de assuntos de doença.

A única vez em que recebi um conselho familiar dessa natureza foi quando me apareceu um câncer e o “parente doutor” recomendou procurar o meu médico habitual. O resultado foi batata – e não tive só um câncer, mas dois. Graças a Deus, estou aqui firmona.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.