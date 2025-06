Minha luta contra as desagradáveis manchas na pele

Um dos problemas que cadeirantes enfrentam é não poder fiscalizar o rosto em espelhos normais. O estado geral da pele só pode ser observado em espelhos menores, de mão ou não. Parece tolice, mas tem suas explicações.

Cadeirante que sou nesta fase da vida, fui examinar o que anda se passando em meu rosto e encontrei logo uma surpresa: a testa coberta por pequenas manchas, mais fortes na altura dos cabelos e mais fracas daí para baixo. A explicação que recebi é que estou com o rosto marcado pelo sol.

Lembrei-me logo de um creme que se chamava Antisardina, acho que não existe mais. Pelo menos não foi encontrado onde procuramos.

Ampliei a pesquisa, e minha acompanhante achou um creme específico para esse tipo de problema. Encomendei, não foi barato e levou alguns dias para chegar.

Na semana seguinte, recebi da Vichy, conhecida marca francesa de produtos de beleza, email comunicando sobre um novo produto que afirmam ser perfeito. Não é nada barato, custa perto de R$ 270. Trata-se do Liftactiv Pigment Specialist B3, sérum antimanchas.

O produto possui fórmula avançada, com 15% de ativos antimanchas, incluindo Niacinamida B3 e a tecnologia Melasyl, patenteada pelo Grupo L’Oréal.

Ideal para tratar manchas solares, melasma e manchas de idade, o sérum é hipoalergênico e testado dermatologicamente. O Liftactiv combate as manchas mais persistentes, prometendo prevenir seu reaparecimento.

A fórmula evita a hiperpigmentação, uniformiza o tom da pele e suaviza rugas e linhas finas, revelando um rosto com aparência mais jovem, segundo a Vichy.

O Melasyl é responsável por capturar o excesso de melanina antes que cause a diferença de tonalidade, reduzindo em até 86% as manchas do rosto em todos os tipos de pele.

A Niacinamida, por sua vez, age na camada da pele diretamente contra a hiperpigmentação, reduzindo visivelmente as manchas.

Vichy Liftactiv Pigment Specialist B3 Sérum Antimanchas promete hidratação com acabamento aveludado e textura não oleosa, importante diferencial para quem luta contra a oleosidade excessiva no rosto.

Com rápida absorção, funciona em todas as peles, das mais jovens às mais maduras, em todas as tonalidades, abrangendo a diversidade do público brasileiro.

O produto é parte essencial da rotina antimanchas da Vichy, a segunda de três etapas. A limpeza é o primeiro passo e deve ser feita com o Gel de Limpeza Profunda.

Liftactiv Pigment Specialist B3 entra em seguida, para tratar manchas no rosto e aumentar a qualidade da pele.

Por fim, a proteção solar com alta cobertura fica por conta de Clarify FPS 60, que uniformiza o tom da pele com efeito matificante e promete eficácia comprovada na correção de hiperpigmentações.

